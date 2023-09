Austin: Abrams-stridsvogner snart på plass i Ukraina

– Jeg er glad for å kunngjøre at M1 Abrams-stridsvogner som USA tidligere har forpliktet seg til å levere, snart er på plass i Ukraina, sa Austin på åpningen av tirsdagens forsvarsministermøte i kontaktgruppen for Ukraina på Ramstein-basen i Tyskland.

USA lovet tidligere i år å sende Abrams-stridsvogner til Ukraina. De er en del av hjelp for over 43 milliarder dollar (i overkant av 466 milliarder kroner etter dagens kurs) som USA har lovet Ukraina siden Russland invaderte landet i februar 2022.

Austin sier også at det er fremgang i Ukrainas motoffensiv mot de invaderende russiske styrkene. Austin ønsket også Ukrainas nye forsvarsminister Rustem Umerov velkommen.

Abrams-stridsvognene skal utstyres med 120mm panserbrytende ammunisjon som inneholder utarmet uran.

Ammunisjon med utarmet uran er et omstridt tema. Når slik ammunisjon treffer målet, omdannes mye av uranet til støv som tar fyr. Mannskaper om bord i pansrede kjøretøy drepes av splint- og forbrenningsskader.

Utarmet uran er også kjemisk giftig og kan føre til alvorlige skader på nyrer og andre vitale organer. Stoffet er svakt radioaktivt, og det mistenkes at radioaktiviteten er kreftfremkallende og kan bli værende lenge i støv på slagmarken.