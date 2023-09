Russiske tropper skal ha forlatt Bakhmut-område etter «hysteriske» ordrer

Russiske soldater og fremtredende militærbloggere sier at Russland gir «dårlig gjennomtenkte og ubegrunnede» ordrer om å raskt gjenerobre territoriet sør for Bakhmut som nylig ble erobret av Ukraina.

I en video publisert på sosiale medier sier medlemmer av det russiske 1442. regimentet, en mobilisert gruppe fra Altai Krai-regionen, at de valgte å forlate sitt militære utstyr nær landsbyen Klishchiivka – en by omtrent fire mil sørvest for Bakhmut som ble gjenerobret av Kyiv tidligere denne uken – etter å ha fått beskjed om å angripe i retning Donetsk-byen for å gjenerobre tapt territorium.

«Lav moral»

Opptakene ble delt på X, tidligere Twitter, av den fengslede russiske ultranasjonalisten Igor Girkin, og gjengitt i Institute for the Study of War (ISW) sin siste vurdering av krigen i Ukraina.

Ifølge ISWs rapport klager de russiske soldatene i videoen over at mennene blir sendt til frontlinjen uten fungerende ammunisjon, og at regimentet lider av «lav moral» etter å ha hørt rapporter om ukrainske tropper som tar ut andre russiske regimenter i området.

Videoen har ikke blitt uavhengig verifisert, skriver Newsweek.

Videoen kommer samtidig som den russiske militærbloggeren Svyatoslav Golikov hevder på sin Telegram-kanal at situasjonen i det sørlige Bakhmut fortsatt er «svært vanskelig» på grunn av de «hysteriske svaraksjonene som vår kommando iverksetter i dette området».

– I tillegg til deres faktiske fremgang på bakken, har fienden utarbeidet situasjonen med Andriivka godt på mediefeltet. Som et resultat har vi hysteriske forsøk på å gjenerobre ruinene av Andriivka. Like hysteriske forsøk på motangrep finner sted i området rundt, skriver Golikov.

Bekymret

Ukraina kunngjorde i forrige uke at de hadde gjenerobret landsbyen Andriivka, omtrent seks kilometer sør for Bakhmut, og sa at Russlands styrker i området lå «i ruiner» etter slaget.

Russlands invasjon av Ukraina, som denne helgen runder 19 måneder, har vært preget av rapporter om lav moral blant de russiske soldatene. Noen soldater har klaget over å ha blitt sendt ut i kamp uten tilstrekkelig utstyr eller trening.

Pårørende til 1442. regimentet har tidligere vært bekymret for at deres kjære har kjempet langs fronten i flere måneder uten å få tilbud om avløsning, melder det tsjekkiske mediehuset Sibreal.

Ukrainas motoffensiv har hatt en rekke suksesser rundt byen Bakhmut i takt med at Ukraina rykker frem for å gjenerobre russisk okkupert territorium i sørøst. Det russiske forsvaret i Zaporizjzja-regionen har også vist tegn til «alvorlig svekkelse» mot Ukrainas angrep i området, har ISW tidligere rapportert.