Lauren Boebert slår opp etter teaterseansen i Colorado

Representanten i kongressen i USA Lauren Boebert (36) har gjort det slutt med mannen hun ble observert med under en livlig date på et teater i Colorado ved forestilling av musikalen «Beetlejuice».

Den selvbeskrevne «eksentriske» kongressdamen returnerte til Washington DC mandag og forteller i et intervju at «alle fremtidige stevnemøter er avlyst» mellom henne og bareieren Quinn Gallagher.

«Jeg har lært meg å sjekke partitilhørighet før du går på date», sier Boebert, med henvisning til Gallagher, som er demokrat.

– En fantastisk mann

Selv om Boebert refererer til at daten hennes er demokrat, sier republikaneren at bruddet ikke har noe å gjøre med de ulike sakene om Gallagher de siste dagene, skriver New York Post.

– Han er en fantastisk mann, og det var flott å gå ut og spise middag og nyte en del av et show. Ingenting å gjøre med noe som noen rapporterer. Ærlig talt, han er en privatperson, og vi gikk fra hverandre på fredelig vis. Flott mann, flott venn, og jeg ønsker ham alt godt.

Boebert, ble i forrige uke filmet mens hun røykte det som så ut til å være en E-sigarett og gned Gallagher i skrittet mens han befølte brystene hennes.

I tillegg til befølingen klaget flere publikummere over at Boebert røykte, hindret sikten ved å løfte hendene, tok bilder med blitsen på og sang høyt.

Skilsmisse

Kongressmedlemmet og Gallagher ble til slutt kastet ut av salen før forestillingen var over.

Representanten skal ha gitt dørvaktene fingeren før hun til slutt forlot lokalet, men ikke før hun advarte dem om at hun ville anmelde dem for hendelsen.

«Vet dere hvem jeg er?», skal Boebert ha sagt.

I en uttalelse ba Boebert senere om unnskyldning for oppførselen sin og begrunnet det med sin pågående skilsmisse.

Boebert innrømmet også at hun hadde røykt fra en E-sigarett inne i lokalet, og gikk dermed tilbake på kampanjeteamets hennes påstander om at andre publikummere forvekslet «tåkemaskiner» med røyk fra en E-sigarett.