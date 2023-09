Den republikanske representanten i kongressen i USA, Lauren Boebert (36) skylder på sin «altfor livlige personlighet» da hun nylig ble kastet ut av en forestilling av «Beetlejuice».

– Jeg var litt for eksentrisk. Jeg er kjent for å ha en livlig personlighet. Kanskje en altfor uttrykksfull personlighet, forteller 36 år gamle Boebert i et intervju.

Boebert og daten hennes ble kastet fra forestillingen i Denver forrige søndag etter å røyket en E-sigarett og ha blåst ut en dampsky i luften, men opptaket viser også Boebert beføle sin mannlige ledsager i skrittet midt under forestillingen.

Overdrevet

– Jeg lo, jeg sang, jeg hadde det fantastisk. Jeg fikk beskjed om å roe meg litt ned, og det gjorde jeg, men så gjorde jeg den neste tabben og tok et bilde, forklarer Boebert.

Boebert, som er midt i en skilsmisse, var sammen med sin nye kjæreste, en demokratisk bareier, som også ble tatt i å beføle brystene hennes under forestillingen, skriver New York Post.

Nyheten om hendelsen spredte seg raskt på nettet. Boebert beskyldte mediene for å overdrive det hele:

– Vi har nettopp hatt Kevin McCarthy, lederen i Representantenes hus, kunngjøre riksrettssaken. Vi står overfor en nedstengning av statsapparatet og prøver å finansiere den føderale regjeringen. Vi har en vidåpen grense i sør.

– Og hva er toppnyheten? Lauren Boebert blir kastet ut av teateret, sa Boebert.

Uakseptabelt

Innledningsvis benektet en talsperson for Boebert opplysningene om at hun ble kastet ut av musikalen på grunn av at hun røykte en e-sigarett.

Men etter at det kom ut overvåkningsbilder som viste en røyksky og resten av parets oppførsel, slo Boebert an en mer forsonende tone.

– Det finnes ingen perfekt plan for å gå gjennom en offentlig og vanskelig skilsmisse. De siste månedene har vært en utfordrende personlig tid for meg og hele familien, skrev Boebert på sosiale medier fredag.

– Jeg har forsøkt å håndtere det med styrke og verdighet så godt jeg kan, men jeg levde rett og slett ikke opp til verdiene mine på søndag. Det er uakseptabelt, og jeg beklager.