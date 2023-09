Hunter Biden saksøker amerikanske skattemyndigheter

Hunter Bidens advokater leverte mandag inn et søksmål mot de amerikanske skattemyndighetene (IRS), der de hevder at agenter fra IRS har «målrettet forsøkt å sette presidentens sønn i forlegenhet».

I søksmålet nevner Hunter to eksempler: IRS-agentene Gary Shapley og Joseph Ziegler, to varslere som hevder at skattemyndighetene har håndtert deler av etterforskningen av Biden feil.

Grov uaktsomhet

Bidens søksmål går ut på å få retten til å erklære at skattemyndighetene «forsettlig, med vitende og vilje og/eller ved grov uaktsomhet ulovlig har avslørt Bidens konfidensielle skatteopplysninger».

I tillegg krever Biden tusen dollar i erstatning for «hver eneste uautorisert utlevering av selvangivelsene hans», inkludert utleveringer som har skjedd i ettertid, skriver Fox News.

«Biden er sønn av USAs president. Han har det samme ansvaret som alle andre amerikanske borgere, og skattemyndighetene kan og bør sørge for at han overholder dette ansvaret. På samme måte har Biden ikke færre eller mindre rettigheter enn andre amerikanske borgere, og ingen offentlig etat eller myndighetsagent har frie tøyler til å krenke rettighetene hans bare fordi han er den han er», heter det i søksmålet.

«Likevel har skattemyndighetene og deres agenter gått ut fra at rettighetene som gjelder for alle andre amerikanske borgere, ikke gjelder for Biden», står det videre.

Siktet

I søksmålet hevdes det at IRS-agentene Shapley og Ziegler «målrettet forsøkte å sette Biden i forlegenhet» gjennom uttalelser til media. I søksmålet presiseres det at oppførselen til agentene bare er det «siste» eksemplet på den påståtte aktiviteten.

Hunter Biden fikk tidligere i år avvist skatteanklagene mot seg, selv om han fortsatt er siktet for våpenbesittelse.

Shapley og Zielger vitnet for «House Oversight Committee» tidligere i år. Begge sier at de møtte ulike begrensninger da de fikk i oppgave å etterforske presidentens sønn.

Hunters søksmål argumenterer for at parets status som varslere «ikke kan og ikke beskytter dem fra deres urettmessige oppførsel ved å gjøre uautoriserte offentlige avsløringer som ikke er tillatt i henhold til varslingsprosessen».