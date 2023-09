Nancy Pelosi langer ut mot tidligere president Donald Trump

I et intervju søndag ble Nancy Pelosi bedt om å svare på Donald Trumps påstander.

Tilhengere av den tidligere presidenten stormet kongressen i et forsøk på å stoppe sertifiseringen av president Joe Bidens seier etter at Trump i flere uker feilaktig hadde hevdet at valget i 2020 var blitt stjålet fra ham.

Fem personer omkom og mange ble skadet i tumultene. To politibetjenter tok senere sitt eget liv.

I sluttrapporten fra komiteen i Representantenes hus heter det at Trump deltok i en «sammensvergelse i flere deler» for å endre det lovlige resultatet av valget i 2020, og at han ikke gjorde noe for å hindre sine tilhengere i å storme kongressen, skriver Newsweek.

Trump har hele tiden nektet for å ha gjort noe galt.

Se video: Joe Biden-tale får reaksjoner:

Projeksjon

I et intervju sendt søndag, legger Trump skylden for hendelsen på Pelosi.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Hun er ansvarlig for 6. januar, Nancy Pelosi er ansvarlig, sier Trump og legger til at Pelosi var «ansvarlig for sikkerheten».

«Den tidligere okkupanten av Det hvite hus har alltid vært opptatt av projeksjon», sa Pelosi senere samme dag.

– Han vet at han er ansvarlig for det, så han projiserer det over på andre. Han oppfordret til et opprør, et angrep på grunnloven den dagen vi skulle godkjenne, og det gjorde vi – valgmannskollegiets arbeid. Angrepet på bygningen, angrepet på grunnloven, angrepet på demokratiet vårt. Han burde skamme seg. Men han projiserer alltid, fortsetter Pelosi.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Trump «pleide å si: ‘Vel, hun avviste troppene mine’», sier Pelosi. «Nei, vi tryglet ham».

– Chuck Schumer og jeg tryglet ham om å sende troppene igjen og igjen, armésekretæren hans, Ryan D McCarthy og jeg tror forsvarsministeren. Jeg tror de bare sa ‘det er for mange hindringer. Det er byråkratisk, det er sånn og sånn, vi kan ikke gjøre det’. De vet hvor utsatte de er, så de projiserer, forteller Pelosi.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ikke bekymret

Trump, som stiller til valg for tredje gang, står overfor 91 anklager fordelt på fire føderale og statlige tiltaler i saker knyttet til forsøk på å omgjøre valget i 2020, hans håndtering av hemmeligstemplede dokumenter og hans rolle i påståtte utbetalinger for å skjule påstander om at han har hatt utenomekteskapelige forhold.

Trump har avvist alle anklagene mot han.

I intervjuet sier Trump også at han ikke er bekymret for å havne i fengsel:

– Jeg tenker ikke engang på det. Jeg er satt sammen litt annerledes, antar jeg, for jeg har hatt folk som har kommet bort til meg og sagt: ‘Hvordan gjør du det, sir? Hvordan gjør du det?’ Jeg tenker ikke engang på det.