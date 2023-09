Trump sier det var hans avgjørelse å forfølge valgresultatet i 2020

Ekspresident Donald Trump avslo flere ganger under intervjuet søndag å svare på hvorvidt han fulgte med på TV da tilhengerne hans stormet Capitol Hill 6. januar, for å hindre at Joe Biden rettmessig ble erklært som president. Trump sa bare at han vil «fortelle folk det senere på et passende tidspunkt». Foto: House Select Committee / AP / NTB