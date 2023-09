Tidligere president Donald Trump (77) åpner opp om «mysteriet» rundt sin kone og tidligere førstedame Melania Trump (53) i et nytt intervju denne uken.

Om Melania sier den tidligere presidenten: «Jeg tror en del av skjønnheten ligger i mystikken».

– Hun trenger ikke å være der ute for å bli intervjuet. Hun har selvtillit. Hun har mye selvtillit, svarer han på spørsmål om hva folk misforstår ved kona hans.

Sjeldent syn

Til tross for at Melania var en viktig del av ektemannens valgkamp i 2016 og gjennom hele presidentperioden, har hun holdt en lav offentlig profil, gitt få intervjuer og blitt fremstilt i media som en gåte som står i kontrast til andre førstedamer før henne, skriver Newsweek.

Etter at hun forlot Det hvite hus , har Melania sjelden blitt sett ved ektemannens side, selv om han stiller til valg som president i USA og har møtt opp i ulike rettsmøter og høringer i forbindelse med de fire straffesakene han er tiltalt for.

Til tross for at Melania ikke har deltatt i valgkampen denne gangen, sier ektemannen at mange av hans støttespillere fortsatt uttrykker beundring for henne.

– Hun var en veldig populær førstedame. Jeg mener, jeg går på folkemøter, og de har bilder av Melania og sier: «Vi elsker førstedamen vår». Det var så mange plakater i salen. Vi hadde de største folkemøtene vi noensinne har hatt, forteller Trump.

«Hun bryr seg ikke»

Idet han diskuterer Melanias «mystiske» natur, husker den tidligere presidenten en samtale han hadde med den avdøde journalisten Barbara Walters om skuespillerinnen Greta Garbo, og antydet paralleller mellom Hollywood-ikonet og konen sin.

– Jeg sa til Walters: «Du har jo intervjuet alle, hvem er det du helst vil intervjue?» Hun sa: «Det er lett, Greta Garbo». Hun var en stor skuespillerinne. Men hun var veldig tilbaketrukket og ga aldri intervjuer. Jeg oppfatter ikke Melania sånn, men hun er introspektiv og selvsikker, sier han.

Den tidligere presidenten uttrykte også sin opprørthet over at magasinet Vogue lagde en profil på pressesekretær i Det hvite hus, Karine Jean-Pierre, forrige uke, men at de aldri satte hans kone, en tidligere modell, på forsiden etter at han gikk inn i politikken.

– Melania var på forsiden av Vogue både før hun møtte meg og samtidig som vi var sammen. Men da jeg sa: «Jeg stiller som presidentkandidat», var det slutt på dekningen. Det er så trist, men hun bryr seg ikke, sier han.

– Hun har vært på forsiden av bladene i lang tid. Og hun har vært på forsiden av Vogue før. Hun var faktisk veldig godt kjent med Vogues sjefredaktør Anna Wintour. Men da jeg stilte til valg, var det slutt på det. Det er greit. Hun er et veldig rolig menneske, avslutter Trump.