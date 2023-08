Nå har ukrainerne tatt saken i egne hender og utviklet sitt eget langdistansevåpen.

I en melding på Telegram skriver Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, at landets våpenindustri har produsert et rakettvåpen som kan slå ut mål på opptil 700 kilometers avstand.

Det er i så fall dårlige nyheter for Vladimir Putin og Russland.

«Vellykket bruk av våre langtrekkende våpen: Målet ble truffet fra 700 kilometer unna!», skriver Zelenskyj, ifølge Ukrainska Pravda.

Presidenten viser til Departementet for strategisk industri, som har rapportert om vellykket bruk av langdistansevåpen. Zelenskyj skal ha mottatt nyheten under en telefonkonferanse.

«Vår fremgang stopper ikke»

«Jeg hørte rapporten fra øverstkommanderende om situasjonen på slagmarken. Defensive og offensive handlinger. Vår fremgang stopper ikke. Forsvarsdepartementet rapporterte om mottak av våpen og ammunisjon,» skriver presidenten på Telegram.

Nyheten vil trolig vekke internasjonal oppsikt. For russiske myndigheter vil det skape mer hodebry i en situasjon hvor krigen stadig rykker nærmere store russiske byer.

De mange og intensiverte droneangrepene den siste tiden har satt russisk luftvern på store prøver. Nå kan de få mer å hanskes med.

(Artikkelen fortsetter under video)



Video: Her smeller det i Russland: Største angrepet siden krigen startet

Fram til i dag har ukrainske styrker hatt tilgang til amerikanske HIMARS, som ble omtalt som en «gamechanger» i krigen. Rakettsystemet anses å være svært presist, og kan slå ut mål på opptil 80 kilometers avstand.

Ukraina har bedt om å få HIMARS-ammunisjon som kan nå 300 kilometer, men har fått avslag. Storbritannia har imidlertid gikk Ukraina Storm Shadow-systemet, som kan nå mål med høy presisjon på opptil 250 kilometers avstand.

Krimhalvøya og Moskva innen rekkevidde



Når de nå får tilgang til egenproduserte raketter, som angivelig kan nå mål helt opp til 700 kilometers rekkevidde, vil det kunne få enorm betydning for ukrainernes evne til å slut russiske mål langt bak fiendens linjer.

Heretter kan de trolig slå ut russiske kommandoplasser, ammunisjonslagre, troppeansamlinger, bruer, radarsystemer, artilleri og andre militære mål.

Det vil også bety at Krimhalvøya, Moskva og en rekke store russiske byer er innen rekkevidde. Det vil bety en ny og farlig opptrapping av krigen, som ifølge The New York Times allerede har resultert i en halv million døde og sårede.