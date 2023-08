Kreml bekrefter imidlertid ikke opplysningene fra Det hvite hus i USA om at Putin har utvekslet brev med Nord-Koreas leder Kim Jong-un. USA uttrykker bekymring for at de to landene knytter tettere bånd.

– Moskva og Pyongyang opprettholder et godt forhold med gjensidig respekt. Vi vil utvikle dem ytterligere. Det er kontakt på varierende nivåer, sier Putin-talsperson Dmitrij Peskov.