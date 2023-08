«Vi husker hans ekstraordinære smil, oppriktighet og vilje til å hjelpe i tøffe situasjoner».

Slik minnes en av de omkomne pilotene etter den fatale flyulykken i Zjytomyr vest for Ukrainas hovedstad Kyiv.

Nå har det ukrainske forsvarsdepartementet frigitt bilde og navn på alle de tre pilotene som omkom da to L-39-fly kolliderte under formasjonstrening for å kunne bekjempe den russiske fienden på en mer effektiv måte.

– Dette er et smertefullt og uopprettelig tap for oss alle

De tre omkomne, er: major Viatsjeslav Minka, major Serhij Prokajin og kaptein Andrij «Juice» Pilsjtsjykov.

– Ukraina vil aldri glemme noen som forsvarte Ukrainas frie himmel, skriver president Volodymyr Zelenskyj på X, tidligere Twitter.

Ulykken betegnes som et hardt slag for det ukrainske flyvåpenet.

– Dette er et smertefullt og uopprettelig tap for oss alle. Mitt hjerte er hos pilotenes venner og kjære. Etterforskningen pågår, og sannheten vil bli avslørt. Vi kondolerer til ofrenes familier, skriver flyvåpenet på Telegram, ifølge Politico.

«Han var en ekspertpilot i brigaden»

Alle de tre pilotene ble regnet som svært erfarne, og blant de beste i Ukrainas flyvåpen.

Major Viatsjeslav Minka, fra Kyiv, bestemte seg for å bli pilot da Russland angrep Ukraina i 2014. Da den fullskala, russiske invasjonen startet natt til 24. februar 20222 hadde han over 200 timers flytid.

«Han var en ekspertpilot i brigaden, godt trent til høyeste nivå. Han var dyktig i å håndtere ulike flytyper, og viet mye av sin tjeneste til instruksjon av andre», skriver flyvåpenet, ifølge Ukrainska Pravda.

Drakk aldri alkohol



Major Serhii Prokazin, fra Poltava, hadde viet 24 år av sitt liv til luftfarten. Han startet som pilot, og ble til slutt nestkommanderende brigadesjef. Han hadde fløyet over 100 timer med kampoppdrag i 2022.

Kaptein Andrij «Juice» Pilsjtsjykov, fra Kharkiv, hadde åtte år av livet sitt til luftfarten. Han hadde over 500 timers flytid siden Putin ga ordre om å invadere.

Han skal ha utmerket seg i spesielt under kampoppdrag under utfordrende forhold, og mottok flere pretisjefylte priser for sin innsats. Pilsjtsjykov fikk kallenavnet «Juice» av amerikanerne fordi han ikke drakk alkohol.

Hadde 14.000 følgere – ville overbevise Vesten



«Han var modig, prinsipiell, kompromissløs, stod alltid opp for sine meninger, og var aktiv i vestlige medier, spesielt når det gjaldt spørsmålet om å gi Ukraina moderne F-16-fly. Den høyt dekorerte piloten hadde over 14.000 følgere på Twitter, og brukte sin høye profil til å overtale vestlige allierte om å sende F-16.

Vestlige allierte har gitt løfter om at Ukraina skal få opptil 61 USA-produserte F-16-kampfly rundt årsskiftet, forutsatt at opplæringen er fullført. Norge er blant landene som har lovet å bidra med både fly og opplæring.

Skulle få opplæring i F-16



Kaptein Andrij «Juice» Pilsjtsjykov skulle være blant en av de første pilotene som skulle få opplæring i å fly F-16.

Tapet av de tre flygerne skjer mens Ukraina er i ferd med å ta fatt på en stor innsats for raskt å lære opp sine piloter til å bruke USA-produserte kampfly i kampen mot den russiske invasjonsmakten.

Nå skal omstendighetene rundt kollisjonen etterforskes, skriver flyvåpenet.