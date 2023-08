Den siste uken har Moskva og omegn blitt rammet av flere droneangrep, ifølge russiske myndigheter.

– Krigen har kommet nærmere det russiske folk, og har også avslørt en del ting, sier Jakub M. Godzimirski til ABC Nyheter.

Han har arbeidet med russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk på Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi) i over 25 år.

Godzimirski mener skadene dronene påfører Moskva er begrenset, men det har en viss symbolsk verdi.

– Det faktum at Ukraina er i stand til å angripe maktens sentrum, må oppfattes som litt pinlig, sier Godzimirski.

Han trekker likninger til slutten av 80-tallet, da den unge tyske piloten, Mathias Rust, landet et fly på Den røde plass i Moskva. Det hele ble oppfattet som noe som utfordret hele det russiske systemet, ifølge Godzimirski.

Tror ikke på opprør

For at det russiske regimet skal møte motstand fra det russiske folk, tror Nupi-forskeren at det trengs mer enn at krigen banker på døren i kjernen av Moskva.

– Moskva, og alt som skjer rundt Moskva, har en viss effekt på de som bor i byen, men dette er ikke noe som påvirker russerne som bor andre steder i landet, sier Godzimirski, og fortsetter:

– Jeg tror ikke droneangrepene kommer til å resultere i et folkelig opprør mot regimet. Det er andre ting som kan få den effekten, som for eksempel mangel på bensin flere steder i Russland. Det er mange småting, som ikke trenger å ha en så stor påvirkning i seg selv, som kan bidra til å skape en større situasjon, sier han.

Likevel er han tydelig på at de nylige angrepene avslører en del problemer med det russiske forsvarssystemet.



Ifølge Ydstebø virker det som ukrainerne er svært bevisste på å plukke ut sivile mål som betyr noe for de russerne som er Kremls støttespillere. Foto: Valery Sharifulin / Sputnik / AP / NTB

For omfattende undertrykkelse

Palle Ydstebø, oberstløytnant og hovedlærer ved seksjon for landmakt ved Krigsskolen, har samme oppfatning som Nupi-forsker Godzimirski.

– Jeg tror det skal mye til før slike angrep fører til noen stor folkelig motstand mot regimet. Til det er nok kontrollen og undertrykkelsen for omfattende, sier han til ABC Nyheter.

Ifølge Ydstebø virker det som ukrainerne er svært bevisste på å plukke ut sivile mål som betyr noe for de russerne som er Kremls støttespillere.

Stanset flytrafikk

Natt til lørdag meldte russiske myndigheter om et nytt droneangrep i nærheten av hovedstaden Moskva. Ordfører Sergej Sobjanin sier luftvernsystemer skjøt ned en drone ved byen Istra nordvest i Moskva-regionen.

Ifølge det statlige nyhetsbyrået Tass ble flytrafikken midlertidig stanset ved de tre hovedflyplassene rundt Moskva – Sjeremetjevo, Domodedovo og Vnukovo.

En melding fra det russiske forsvarsdepartementet onsdag morgen hevdet et forretningsbygg i sentrum av Moskva fikk skader da det ble truffet av en drone. Dronens ferd skal ha blitt avbrutt av russiske elektroniske signaler, såkalt jamming. Området ligger cirka fem kilometer fra Kreml, skriver NTB.