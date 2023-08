Det har virkelig tatt seg opp med droneangrep rettet mot Russland og Moskva de siste ukene. Natt til onsdag i forrige uke var sjette natt på rad der Moskva og omegn ble rammet av ukrainske dronangrep, ifølge russiske myndigheter. Fredag morgen hevdet Russlands forsvarsdepartement at de hadde skutt ned 42 droner over Krim.

I tillegg ble flytrafikken på Moskva-flyplassene Vnukovo og Domodedovo stanset tidlig fredag, ifølge det statlige nyhetsbyrået Tass. Dette har skjedd flere ganger på storflyplassene rundt den russiske hovedstaden i forbindelse med droneangrep den siste tiden.

– Droneproduksjonen har tatt helt av i Ukraina og i andre deler av verden, sier Tormod Heier til ABC Nyheter.

Han er professor ved Forsvarets høyskole og tidligere offiser i Hæren.

Ingen militær betydning

Ifølge Heier har tilgangen på avansert, billig og brukervennlig teknologi gitt hvermannsen et taktisk våpen som over tid også kan få politiske konsekvenser for dem som får unngjelde.

– Kanskje kan vi se litt større svermer av droner i fremtiden, som en slags folkekrig med nye midler, der flere og flere på eget initiativ sender droner mot Russland i stedet for å sitte med hendene i fanget, sier Heier.

Likevel er han tydelig på at droneangrepene mot Russland ikke har noen militær betydning.

– Angrepene kan heller ses på som en ukrainsk strategi som har én hensikt: Å få befolkningen til å forstå at landet er trukket inn i en krig de selv ikke har blitt påtvunget. Det ukrainerne angriper er dermed samfunnskontrakten som Putin har inngått med det russiske folk, forklarer han.

Dersom Putin ikke klarer å oppfylle kontrakten om sikkerhet, stabilitet og velstand, vil tilliten svekkes, ifølge Heier.

– Ikke stort Russland kan gjøre

Tidligere har både Heier og andre eksperter ABC Nyheter har snakket med uttalt at droneangrepen mot Russland neppe vil føre til at Russland går hardere til verks i Ukraina, rett og slett fordi Russland allerede har fyrt på alle sylindre.

Ifølge Heier er det ikke stort Russland kan gjøre, annet enn å fortsette å sette av ressurser til å beskytte samfunnskritisk infrastruktur og store symboltunge mål.

– Dette bidrar på den ene siden til å binde opp mye ressurser, materielt og personellmessig. Men det bidrar også til innovasjon og nytenkning på russisk side når det gjelder beskyttelsestiltak; samtidig som det understøtter Putins narrativ til egen befolkning om at Ukraina og Vesten angriper landet, sier Heier.