Mike Pence latterligjøres etter bensintabbe

Se tabbe-videoen lenger ned i saken!

Den republikanske presidentkandidaten og tidligere visepresident Mike Pence blir latterliggjort på internett etter at han la ut en valgkamp-video ved en bensinstasjon hvor han løsnet en bensinpistol og tilsynelatende later som han fyller bensin.

Pence la ut videoen på X/Twitter for å kritisere Biden-administrasjonen for høye bensinpriser.

Klippet har blitt sett over tre millioner ganger.

«Husker du billig bensin? Det gjør jeg», sier Pence til kameraet når han fjerner bensinpistolen og plasserer den i åpningen til en rød bil.

– Så ble Joe Biden president i USA og startet krigen sin mot energi.

Se video:Mike Pence med bensin-tappe

Piping

Seere på internett virket imidlertid å være mer fokusert på Pences dårlige skuespill enn på å minnes de lavere prisene.

«Har du aldri brukt en bensinpumpe før?» svarer en bruker. «Du hadde ikke mot til å velge drivstofftype», sa en annen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Republikaneren fra Indiana ser ut til å ha glemt å velge drivstofftype før han fjernet bensinslangen, noe som førte til at pumpen piper kontinuerlig mens han snakker om økningen i bensin- og strømpriser og planen hans for å løse prisstigningene, skriver New York Post.

Den konstante pipingen var det også flere som la merke til:

«Få den pipinga til å stoppe!!!» skriver en. «Hvordan kan denne stakkaren ordne energiuavhengighet når han ikke engang klarer å trykke på knappen som velger hvilken bensin han vil ha for å få ‘pipelyden’ til å stoppe?!» sier komiker og skuespiller Rob Scheider.

Meningsmåling

Pence klemte heller aldri på spaken på bensinpistolens håndtak for å fylle bensin inn i tanken.

I et svar gir en bruker på X/Twitter Pence instruksjoner i hvordan han skal fylle bensin:

– Din komplette idiot. Du må velge hvilken type bensin du vil ha før du stikker tingen inn i åpningen. Deretter må du trykke på spaken for å få bensinen til å komme ut! Er du dum? Det er åpenbart at du ikke har fylt bensin på årevis!

Mer enn tusen personer delte også sine tanker om videoen ved å stemme i en avstemning som ble lagt ut som et svar på innlegget.

Over 94 prosent av dem stemte «Nei» på spørsmålet: «Ville du valgt Mike Pence til å fylle bensin for deg?»