Tidligere president Donald Trump langer ut mot tidligere leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, og det han kaller den «svært merkelige historien» om mannen hennes etter at hun sa at Trump så redd ut i forkant av hans møte i retten torsdag forrige uke.

– Jeg har med vilje ikke kommentert Nancy Pelosis svært merkelige historie rundt ektemannen hennes, men nå kan jeg gjøre det, for hun sa noe om meg, med skadefryd, som egentlig var ganske ondskapsfullt, skriver Trump på nettstedet sitt, Truth Social.

Pelosi sa på fredag at Trump så ut som en «redd valp» da han ankom Washington D.C. for å bli stilt for retten for fire anklager knyttet til påstått innblanding i valget i 2020, ifølge Fox News.

Se arkivvideo: Trump og Pelosi i ordkrig om presidentens vekt: – Ante ikke at han var så sensitiv:

– Ingen bravado

Oppmøtte følger med etter at tidligere president Donald Trump ankom retten torsdag 3. august 2023 i Washington, for å møte en dommer i en føderal konspirasjonssak der Trump anklages for å ha konspirert for å undergrave valget i 2020. Foto: Julio Cortez / AP Photo / NTB

Trump, som nå er den ledende kandidaten for Republikanerne til presidentvalget i 2024, erklærte seg ikke skyldig i fire tiltalepunkter om forsøk på å omgjøre valget i 2020.

– Jeg så en redd valp, jeg så ingen bravado eller selvtillit eller noe slikt, han vet sannheten om at han tapte valget, og nå må han stå til ansvar, sa Pelosi i et intervju fredag.

På Truth Social svarer Trump med å skrive at «millioner» av mennesker som så ham gå inn i rettssalen på TV «ikke så det slik»:

– Jeg var ikke «redd», uansett, så slemt å si det! Hun er en ond heks hvis manns reise fra helvete starter og slutter med henne. Hun er en syk og dement psykopat som en dag kommer til å bo i HELVETE!

Innbrudd

Pelosis mann, Paul Pelosi, ble angrepet under et innbrudd i San Francisco 28. oktober.

Gjerningsmannen er anklaget for forsøk på drap og vold mot eldre, samt siktet for kidnapping etter at han brøt seg inn i Pelosis hjem og overfalt Paul med en hammer.

Pelosis ektemann skapte også overskrifter i mai 2022 da han ble arrestert for å ha forårsaket en ulykke mens han kjørte i beruset tilstand.

Han erklærte seg senere skyldig og ble dømt til fem dagers fengsel og tre års betinget fengsel.