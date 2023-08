Hvem var Craig Robertson? Drept av FBI etter å ha truet Joe Biden

En mann fra Utah i USA ble onsdag denne uken skutt og drept av FBI -agenter etter å ha truet president Joe Biden og andre demokrater med attentat på internett.

Craig Robertson (75) skal angivelig ha vært bevæpnet da FBI-agenter ankom hjemmet hans i Provo sør for Salt Lake City litt over klokken seks på morgenen for å utføre en arrest- og ransakelsesordre, bare timer før Biden skulle ankomme staten, skriver New York Post.

Se arkivvideo: 59 år siden Kennedy-attentatet:

Flere våpen

Robertson skal ofte ha kommet med trusler mot president Biden og andre demokrater. Foto: US Attorney's Office

Robertson var siktet for trusler over delstatsgrenser, trusler mot presidenten og forsøk på å påvirke, hindre og hevne seg mot føderal rettshåndhevelse.

Robertson skrev på nettet søndag at han hadde hørt at Biden kom til Utah, så han skulle finne frem kamuflasjeuniform og «fjerne støvet fra skarpskytterriflen» sin.

Robertson skal ofte ha vist frem våpensamlingen sin i bilder lagt ut på sosiale medier, hvor han beskriver seg selv som «veteran, pensjonert sveiseinspektør, børsemaker og snekker»:

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

«Livsmedlem i NRA, 2A-tilhenger og eier av mange AR-rifler + mange andre rifler, hagler og håndvåpen. Som Patrick Henry sa, sier jeg også: ‘GI MEG FRIHET ELLER GI MEG DØDEN’».

«Først Joe, deretter Kamala»

Innlegg publisert av Craig Robertson på Facebook. Foto: US Attorney's Office

Robertson skal ofte ha lagt ut innlegg på Facebook der han beskriver voldelige handlinger, blant annet mot Biden, visepresident Kamala Harris , og aktorer som jobber med saker mot Donald Trump.

«Det er på tide med et presidentdrap eller to, først Joe, deretter Kamala!!!», skrev Robertson i et innlegg september 2022.

Etter at FBI fikk tips om Robertsons trusler på internett, begynte han å rette truslene sine mot byrået selv.

«Hei, FBI, overvåker dere fortsatt sosiale medier? Sjekker, så jeg kan sørge for å ha en ladet pistol tilgjengelig i tilfelle dere kommer på besøk igjen», skrev Robertson.

Til tross for innleggene han la ut på Facebook, forteller naboer at Robertson var en skrøpelig, eldre mann som brukte stokk, og ikke noen de anså som farlig.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Familiemann



Familien beskriver Roberrstson som far og bror som gikk jevnlig i kirken, og sier i en uttalelse at han aldri ville skadet et annet menneske på grunn av «politisk eller filosofisk uenighet».

De beskriver han som generøs og hjelpsom

En nabo sier, ifølge Daily Mail, at Robertson «definitivt hadde sine politiske opfatninger» men at han han i bunn og grunn «bare var en gretten gammel mann som var harmløs».