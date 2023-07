Ifølge en amerikansk myndighetsperson The New York Times har snakket med, skal USAs president Joe Biden ha trosset forsvarsdepartementet og beordret at hemmeligstemplet informasjon fra Ukraina-krigen blir delt med Den internasjonale krigsforbryterdomstolen (ICC) i Hague.

Avgjørelsen er kontroversiell ettersom USA har nektet å binde seg til domstolen eller la seg underlegge dens lover helt siden den ble opprettet i 1998. Dette for å unngå at egne soldater potensielt blir rettsforfulgt av domstolen, skriver Politico, som også omtaler saken.

Beslutningen om å ikke knytte seg til domstolen har hatt bred topartisk støtte siden den ble tatt, og det er derfor en historisk vending Biden tar med sin nye ordre.

Ukraina-krigen har endret forholdet

Ifølge Politico skal det politiske skiftet være drevet av Russlands president Vladimir Putins voldsomme krigføring i Ukraina, som har ledet USA til å gi store lovnader om hjelp til landet.

Og dette stemningsskiftet ser ut til å ha utbredt seg på begge sider av den politiske skalaen.

Politico skriver at både demokrater og republikanere har gått ut og bedt Det Hvite Hus om å dele informasjon om krigsforbrytelser til domstolen i Hague.

For eksempel melder de at den demokratiske senatoren, Dick Durbin, og den republikanske senatoren, Lindsey Graham, i en felles uttalelse onsdag kveld sier at «vi er fornøyde med at administrasjonen endelig støtter ICCs etterforskning».

Senator Lindsey Graham (R) og Senator Dick Durbin (D) var begge positive til å sende informasjon om russiske krigsforbrytelser. Foto: Jim Watson / AFP / NTB

For og imot

Det amerikanske utenriksdepartementet og justisdepartementet skal også ha vært i favør å dele informasjonen, i motsetning til forsvarsdepartementet ved Pentagon som skal ha ønsket å se på alternative tiltak.

Forsvarsminister Lloyd Austin uttalte i mai at han er bekymret for at å gi slik informasjon vil sette presedens og at han vil «alltid prioritere beskyttelsen av amerikansk militært personell i alt vi gjør», gjengir Politico.

Informasjonen som hittil har vært holdt tilbake skal blant annet dreie seg rundt såkalte russiske «internat-program» som holder Ukrainske barn i Russland og på Krim, skriver Politico.

Det Hvite Hus har ennå til gode å gå ut med en bekreftelse på at det har vært delt slik informasjon med domstolen, men den nevnte myndighetspersonen skal ha bekreftet at politikerne har blitt orientert om den nye ordren.