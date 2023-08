En kvinne er pågrepet for å ha hjulpet Russland med å planlegge et angrep mot presidenten, ifølge sikkerhetstjenesten (SBU).

En tjenesteperson i SBU hevder kvinnen samlet informasjon om Zelenskyjs reiseplaner for et besøk i den sørlige Mykolajiv-regionen i juni. Den pågrepne hjalp Russland med å planlegge et «massivt luftangrep mot Mykolajiv-regionen», ifølge SBU.

SBU sier de var klar over attentatplanene i forveien og tok ekstra forholdsregler.

Zelenskyj skriver i sosiale medier at han er informert om saken og omtaler avsløringen som «en kamp mot forrædere».

De siste ukene skal SBU ha holdt øye med kvinnen for å samle beviser. Sikkerhetstjenesten sier tok de henne på fersken da hun ga informasjon til russiske etterretningsagenter.