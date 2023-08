Minst halvparten av de 30.000 russiske fallskjermjegerne som er satt inn i krigen mot Ukraina, skal enten være drept eller alvorlig såret.

Det skriver det britiske forsvarsdepartementet i en ny rapport, ifølge Newsweek.

Russlands spesialsoldater spilte en nøkkelrolle i den første fasen av krigen. De ble blant annet fløyet langt bak fiendens linjer i et forsøk på å overrumple de ukrainske styrkene. Putins plan skal ha vært å innta Kyiv i løpet av få dager.

Russisk angrepsplan mislyktes – elitesoldater påført tunge tap



I stedet for en parademarsj mot hovedstaden ble russiske elitestyrker møtt av massiv motstand i utkanten av Kyiv. På den strategisk viktige flyplassen Hostomel ble hundrevis av russiske fallskjermjegere nedkjempet. De skulle etter planen sikre et brohode for andre russiske styrker, men planen mislyktes, skrev BBC.

Ifølge Newsweek skal russiske generaler flere ganger ha valgt å bruke elitesoldater til oppgaver som normalt løses av russisk infanteri. Dette er noe av forklaringen bak de skyhøye tapene blant de best trente russiske enhetene.

Russisk general forsnakket seg – video ble slettet



Britisk etterretning viser blant annet til den årlige markeringen av fallskjermsoldatenes dag 2. august. I en video, som senere ble slettet, holder sjefen for de russiske luftbårne styrkene, generaloberst Mikhail Teplinsky, en tale hvor han røpet tapene i egne rekker.

Video: Video skal bevise ukrainsk seier

Ifølge Teplinsky skal minst 8.500 fallskjermjegere ha blitt skadet, skriver Ukrainska Pravda.

«Tilsynelatende usanksjonerte kommentarer fra en høytstående russisk sjef for Moskvas elitetropper i Ukraina ser ut til å vise at rundt halvparten av Kremls fallskjermjegere har blitt drept eller såret i landet,» heter det i den siste britiske etterretninsrapporten.

USAs etterretning: 220.000 russiske soldater satt ut av spill



Men ikke alle opererer med like høye tapstall. Det russiske uavhengige nettstedet Mediazona skrev i slutten av juli at minst 1.842 russiske fallskjermjegere, inkludert 322 offiserer, var drept i Ukraina siden krigen startet.

I april ble det lekket et notat fra amerikansk etterretning som tydet på at Russland hadde mistet til sammen 222.000 soldater, hvor av 43.000 skal ha blitt drept. Tallene for de ukrainske styrkene ble anslått til å være om lag halvparten av de russiske tapene.

Dersom tapstallene er riktige vil det være et enormt tilbakeslag for Putin, og en svært sårbar situasjon for Russlands væpnede styrker. Putins ordre om å mobilisere hundretusener av russere til fronten, tyder på et skrikende behov for å etterfylle soldater ved fronten etter å ha blitt påført betydelige tap.

Store russiske tap

Det er en kjent sak at partene i en krig prøver å overdrive motstanderens tapstall, samtidig som man underdriver sine egne tap. Det er vanskelig å få uavhengige tall som kan verifiseres fullt og helt. Derfor brukes det i stedet anslag basert på flere ulike etterretningskilder. Russland oppgir sjelden egne tap.

Ifølge den ukrainske generalstaben inkluderer de russiske tapstallene 249.700 soldater, 4.237 stridsvogner, 8.262 pansrede kampvogner, 7.441 kjøretøy og drivstofftanker, 4.965 artillerisystemer, 705 rakettsystemer med flere utskytninger, 466 luftvernsystemer, 315 fly, 311 helikoptre, 4,126 droner, 4,126 droner og 18 båter, skriver Kyiv Independent.