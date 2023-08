Ukraina sier Russland planlegger falskt flagg-angrep i Belarus

Angrepet vil bli utført av militær- og etterretningsstyrker forkledd som forviste Wagner-leiesoldater, heter det i en uttalelse fra sikkerhetstjenesten på meldingsappen Telegram.

Anklagene er basert på informasjon innhentet fra flere kilder, inkludert en fengslet russisk tjenestemann, heter det videre.

Et såkalt falskt flagg-angrep går ut på å iscenesette et angrep for så å legge skylden på fienden. Målet til Russland skal være å trekke Belarus inn i krigføringen mot Ukraina, ifølge sikkerhetstjenesten.

Verken Russland eller Belarus har kommentert påstanden fra Ukraina.