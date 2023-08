Rykter om et nettverk iscenesatt for å destabilisere staten , angivelige kupplaner og frykt for offensiv mot utbryterregion . Ukrainas nabo i sør, Moldova, har i flere omganger stått opp mot angivelige russiske forsøk på innblanding i kjølvannet av Ukraina-krigen.

Flere peker på landet som Vladimir Putins neste mål.

Men hva er sannsynligheten for at Moldova møter samme skjebne som Ukraina? Her er noen likheter som bekymrer.

De er begge tidligere Sovjet-stater

Et første, avgjørende historisk fellestrekk for Moldova og Ukraina er at begge er tidligere Sovjet-stater.

Ifølge en oversikt fra Sky News er russisk det nest mest talte språket i Moldova, og før krigen kunne man ofte se på russiske kanaler på TV.

I Ukrainas tilfelle snakker omtrent en tredel av befolkningen russisk, ifølge NPR . Som Washington Post skriver: «Dette er et sammenstøt mellom brødre i stedet for et sammenstøt mellom sivilisasjoner».

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

(Artikkelen fortsetter under bildet)

En folkemengde feirer Ukrainas uavhengighet i 1991. Foto: Anatoly Sapronenkov / AFP / NTB

– Han har mye større ambisjoner enn Ukraina. Han vil faktisk reetablere den tidligere Sovjetunionen. Det er det dette handler om, uttalte USAs president Joe Biden i mars i fjor, ifølge Fox News.

Om Putins mål er å gjenskape Sovjetunionen, pekes Moldova ut som en sannsynlig kandidat av eksperter.

De har begge pro-russiske områder

Moldovske myndigheter bekymrer seg for utbryterregionen Transnistria.

Ifølge FN tilhører Transnistria Moldova, men opptrer som en selvstendig stat. Regionen er svært Russland-vennlig.

BBC skriver at regionen brøt fra Moldova i 1990, og siden har den fått økonomisk, militær og politisk støtte fra stormakten i øst.

I tillegg viser Sky News sin oversikt at tall fra den moldovske tenketanken Watchdog MD tyder på at Russlands president Putin står sterkere enn USAs president Biden i Moldova.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I Ukraina er det Donbas-regionen, med fylkene Donetsk og Luhansk, øst i landet, som har vært senter for konflikten.

Området som ligger på grensen til Russland har en stor russisk-språklig befolkning, og i 2014 erklærte pro-russiske separatister en «Folkets republikk».

(Saken fortsetter under bildet).

Donbas-regionen uthevet. Foto: Shutterstock / NTB

Det var i samme periode at Russland annekterte Krimhalvøya som, ifølge forsker Eleanor Knott ved London School of Economics, ble forsvart med påstanden om at befolkningen på halvøya var mer «russere» enn «ukrainere».

I fjor sommer skrev ABC Nyheter om en høytstående russisk offiser som uttalte til Insider at Russland ønsker å okkupere hele det sørlige Ukraina, noe som vil koble russisk kontrollert territorium til Transnistria, og i desember advarte Moldovas etterretningssjef om en nærstående russisk offensiv mot Transnistria.

Artikkelen fortsetter under annonsen

De ser begge mot vesten...

I likhet med Ukraina, har også Moldova i økende grad ført en pro-vestlig politikk.

Ifølge Sky News skal presidenten i Moldova, Maia Sandu, ønske et moldovsk medlemskap i EU. I tillegg har landet beveget seg nærmere Nato siden invasjonen av nabolandet.

President Maia Sandu ønsker mer samarbeid med Europa. Foto: Vladislav Culiomza / Reuters / NTB

I forrige uke kuttet landet ned på antall diplomater russerne kan ha i landet, etter anklager om spionasje fra den russiske russiske ambassaden i hovedstaden Chisinau.

Drar man paralleller til Ukraina, er det flere eksperter på internasjonale relasjoner som har argumentert for at det var nettopp Ukrainas økte omgang med Europa som utløste den russiske invasjonen.

Før Krim-invasjonen i 2014 fikk Ukraina en pro-vestlig statsminister, og i opptakten til invasjonen i 2022 styrket Ukraina ytterligere kontakten og samarbeidet med EU og Nato.

Sky News skriver at det nettopp er Moldovas kontakt med EU og Nato som gjør Putin nervøs.

Artikkelen fortsetter under annonsen

… Men begge har økonomiske bånd til Russland

Selv om landene ønsker økt frigjøring, er de likevel i ulik grad økonomisk bundet til Russland.

Ifølge Sky News er Moldova et av de fattigste landene i Europa og helt avhengig av russisk gass, som utgjør landets største forsyning. Det siste året har landet imidlertid måttet takle restriktiv forsyning og høyere priser fra Russland.

Moldova har tradisjonelt også eksportert mye til Russland, i tillegg til at landet har vært en populær destinasjon for økonomiske migranter fra Moldova, ifølge Senter for østlige studier i Warszawa.

Ukraina har i økende grad frigjort seg økonomisk fra Russland det siste tiåret. Likevel var Russland fortsatt landets tredje største handelspartner i 2019, ifølge en rapport satt sammen av Kari Liuhto som er professor ved Turku School of Economics i Finland.

Russland og Ukraina har blant annet også en avtale om at russisk gass kan fraktes i rør gjennom sistnevnte. Den har sikret Ukraina en inntekt på nærmere 30 milliarder norske kroner, men ifølge Senter for global energipolitikk ved Columbia SIPA, ser det ut til at Ukraina vil nekte å fornye kontrakten når den går ut i slutten av året.

Artikkelen fortsetter under annonsen

De blir begge utsatt for russisk innblanding

Moldovske analytikere mener at de har avdekket en russisk strategi som ligner den i Ukraina.

Sky News har snakket med Doina Drogomir, analytiker i den moldovske tenketanken Watchdog MD.

Hun sier de stadig ser meldinger på Telegram og andre nettsteder som sprer budskap om at politikerne i landet er «nazi», at regjeringen har innført «diktatur» og at befolkningen glemmer «tradisjonelle verdier».

– Disse meldingene er veldig like hva vi så og ser i Ukraina, sier hun.

Og landet opplever, ifølge Sky News, økende misnøye med president Sandu. Det har gitt et parti med Russland-forbindelser vind i seilene, og nøret opp under protester mot myndighetene.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Opposisjonspartiet Sor har fått folk til å danne protester mot regjeringen. Et parti som med russisk støtte i ryggen. Foto: Daniel Mihailescu / AFP / NTB

Ifølge moldovske myndigheter skal det ha gått så langt som at de mener de avdekket russiske kupplaner i februar-tider, skriver Sky News.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi føler presset

Men ekspertene Sky News har snakket med tror likevel en invasjon er lite sannsynlig.

Hvert fall sånn situasjonen i Ukraina er nå, og Russland må krysse Ukraina for å nå Moldova. Likevel advarer man mot jobben Russland gjør utenfor slagmarken med å destabilisere landet.

Som analytiker Andrej Curararuj, kollega med Drogomir i Watchdog MD, sier til Sky News:

– Vi er ikke under beleiring slik ukrainerne er, men vi føler presser selv herfra.