– Jeg våknet brått av noen unaturlige, kraftige rykk i båten og kom opp for å se hva som skjedde. Roret ble slengt fra side til side i høy fart, og det rykket mye i båten, skriver en av båtens seilere, norske Ester Kristine Størkson, i en epost til Dagbladet.

– Det var minst fem spekkhoggere, blant dem en mor og en kalv, og de holdt på i rundt 15 minutter før de dro sin vei, opplyser hun.

Det var Seilmagasinet som omtalte saken først.

Hendelsen fant sted 170 nautiske mil, rundt 300 kilometer, utenfor den franske byen Brest i Nord-Atlanteren.

Størkson er for tiden på en seilas sammen med sin far. Planen er å seile fra Dublin i Irland til den portugisiske øya Madeira. En rute de hadde lagt nettopp for å unngå spekkhogger-angrep, forklarer Størkson.

Da angrepet skjedde, skrudde seilerne av autopilot og ekkolodd og tok ned seilet på båten. Alt for å gjøre spekkhoggerne mindre interessert i seilbåten. Ifølge seileren er det ikke uvanlig at slikt forekommer langs Spanias og Portugals kyster, men det er uvanlig så langt nord.