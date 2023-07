Slik går motoffensiven

Torsdag hevdet Ukraina at de hadde gjenerobret landsbyen Staromajorske i Donetsk-regionen øst i landet. Putin mente de ikke hadde gjort fremskritt, og motsies nå av en russisk-støttet militsleder.

Lenger sør-vest viser en video spredt i sosiale medier at ukrainske styrker nærmer seg et kritisk punkt i Russlands frontlinje. Det skriver CNN.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina!

«Dragetenner»

CNN har geolokalisert hendelsene i videoen til Zaporizjzja-regionen.

I videoen kan man for første gang se at ukrainske styrker nærmer seg Russlands «dragetenner», som de har plassert langs sine defensive linjer.

«Dragetenner» er betong som er støpt i pyramideform og legges langs fronten. Betongblokkene skal hindre stridsvogner. I tillegg har russerne flere steder gravd ut en type grøfter, som ukrainernes stridsvogner ikke kommer seg over.

Videoen er tatt fra en russisk forsvarspost, og viser et ukrainsk kjøretøy som nærmer seg rekken med dragetenner. Det som virker som føreren av kjøretøyet så går ut, og løper tilbake til tregrensen.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Ukraina hevder å ha gjenerobret landsbyen Staromajorske. Foto: Telegram / V_Zelenskiy_official / via REUTERS / NTB

Motsier Putin

Etter torsdagens ukrainske gjenerobring av Staromajorske hevdet Russlands president Vladimir Putin at motoffensiven ikke hadde fått resultater, til tross for at Ukraina hadde økt intensiteten.

– Alle forsøk på motoffensiv har blitt stanset, og fienden har lidd store tap, sa han i forbindelse med et møte med afrikanske ledere som ble holdt i St. Petersburg torsdag ifølge NTB.

Den russisk-støttede militslederen, Aleksander Khodakovskij, hevder imidlertid at Putin tar feil. Det melder BBC.

Han skal ha sagt at Ukraina over flere dager hadde bombet byen metodisk, og at de hadde gjort store fremskritt.

Videre sa Khodakovskij at de ukrainske styrkene hadde grep rundt utsiden av landsbyen og fortsatte å presse på.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Alexander Khodakovsky motsier Putin. Foto: Maxim Zmeyev / Reuters / NTB

Slik går motoffensiven

Ukraina satte i gang en motoffensiv flere steder forrige måned, men har til nå gjort få store fremskritt.

De manglende resultatene forklares med russernes svært forsterkede defensive linjer. Ukrainske generaler har gjort det klart at raske byks gjennom fronten, er nesten umulig.

– Hvilket som helst forsvar kan brytes gjennom, men man må ha tålmodighet, tid og dyktighet, sier lederen for Ukrainas styrker sør i landet, general Oleksandr Tarnavskyj til BBC.

Ukraina har ikke bekreftet at de har eskalert motoffensiven, understreker den britiske allmennkringkasteren.