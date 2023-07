Lederne for Russlands føderale regioner vil få lov til å opprette egne paramilitære selskaper under en lov vedtatt av Statsdumaen, landets parlament.

Ifølge amerikanske Institute for the Study of War (ISW), er den nye lovgivningen trolig et forsøk på å fylle «vakuumet» etter at Wagner-gruppen trakk seg ut av Russland.

Leiesoldater for Wagner-gruppen har etablert seg i treningsleirer i Belarus, angivelig som en del av avtalen mellom Wagner-lederen Jevgenij Prigozjin og Belarus sin president Aleksandr Lukashenko.

Et medlem av Belarus sitt demokratiske opposisjonsparti fortalte denne uken at omtrent 3000 til 4000 Wagner-krigere har flyttet til Belarus siden opprøret, skriver Newsweek.

Se video: Her taler Prigozjin til Wagner-soldatene som har ankommet Belarus:

Behov for sikkerhet

Wagner-gruppen spilte en stor rolle ved siden av regulære russiske styrker i krigen i Ukraina, men, ISW skriver i sin siste vurdering at bruddet mellom den russiske presidenten Vladimir Putin og Wagner-gruppen har etterlatt et hull i Russlands sikkerhet og militære styrker.

Angivelig som en respons på dette har den russiske statsdumaen vedtatt endringer i Kremls lov om militærtjeneste som vil tillate lederne av russiske regioner å danne paramilitære grupper.

Ifølge lovgivningen, vil gruppene «styrke beskyttelsen av offentlig orden og sikre offentlig sikkerhet i perioden med mobilisering, under unntakstilstand, og i krigstid».

De regionale gruppene, som vil bli utstyrt med våpen av det russiske forsvarsdepartementet, vil også bli bedt om å assistere den russiske sikkerhetstjenesten, innenriksdepartementet og andre militære myndigheter.

Balansegang

Under den nye loven blir gruppene opprettet etter ordre fra Putin på midlertidig basis og vil bli avviklet på et senere tidspunkt, de utdelte våpnene skal bli returnert til forsvarsdepartementet etter at gruppene er nedlagt.

Ifølge ISW forsøker trolig Kreml å balansere to konkurrerende sikkerhetskrav – behovet for kampklare styrker som kan fylle roller etterlatt av Wagner-gruppen, og ønsket om ikke å gjenskape truslene mot den russiske staten som Wagners uavhengighet utgjorde.

Eksperter har tidligere bemerket at Putin har hatt som mål å fjerne fremtidige trusler mot hans regime siden Wagner-opprøret.

ISW har også rapportert om måter den russiske lederen har «forsøkt å berolige misnøye» angående Russlands tilbakeslag i Ukraina, som ved å holde møter med russiske militærbloggere.