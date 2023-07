Den ukrainske generalen Oleksandr Tarnavskyj opplyser at stridsvogner Ukraina har mottatt fra vestlige land sliter i møte med de russiske stillingene sør i Ukraina. De ukrainske panserstyrkene møter på sterkt befestede stillinger og minefelter, sier han.

– Derfor må de fleste oppdragene løses av infanteri, sier generalen ifølge BBC.

Offiseren opplyser videre at de russiske styrkene opererer med «profesjonelle kvaliteter» i området og hindrer ukrainerne fra å gjøre raske fremrykk.

– Jeg undervurderer ikke fienden, sier Tarnavskyj.

Flere stridsvogner ødelagt i offensiven

Tidlig i offensiven mistet Ukraina flere vestlige stridsvogner av typen Leopard og panserkjøretøy av typen Bradley. Flere europeiske land, deriblant Norge, har bidratt med Leopard-stridsvogner til Ukraina.

Ifølge BBC foreligger det få bevis for at vestlige stridsvogner og pansrede kjøretøy har vært veldig avgjørende for å vippe balansen på slagmarken til fordel for Ukraina.

Ny våpenpakke

Tidligere denne uken kunngjorde USA at landet vil sende en ny våpenpakke til Ukraina. Pakken skal være verdt i overkant av 4 milliarder norske kroner.

Den nye våpenforsendelsen inkluderer ammunisjon til luftvern, panservernraketter og pansrede kjøretøy.

Dette er den 43. hjelpepakken med militær bistand fra USA til Ukraina i krigen.