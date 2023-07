Delegasjoner fra Russland og Kina skal overvære seremonien i forbindelse med årsdagen for slutten på Koreakrigen.

Så vidt omverdenen kjenner til er det første gang utenlandske gjester besøker Nord-Korea siden pandemien stengte landet fullstendig.

Pyongyang feirer 27. juli at det er 70 år siden undertegnelsen av våpenhvileavtalen som i 1953 gjorde slutt på åpne krigshandlinger mellom nord og sør. I Nord-Korea omtales dagen om seiersdagen.

For full musikk

Den russiske nasjonalsangen ble spilt for full musikk på flyplassen i Pyongyang for å hilse forsvarsminister Sergej Sjojgu og den russiske delegasjonen velkommen tirsdag kveld lokal tid, melder det statlige koreanske nyhetsbyrået KCNA.

– Flaggene til den demokratiske folkerepublikken Korea og den russiske føderasjonen vaiet side om side, og den koreanske folkehærens æresgard sto oppmarsjert med plakater som hilste russerne velkommen, heter det.

Russland er en trofast alliert av Nord-Korea og et av få land som er på vennskapelig fot med regimet i Pyongyang.

Den nordkoreanske leder Kim Jong-un har vært en konsekvent forsvarer av den russiske krigføringen i Ukraina og forsyner, ifølge USA, russerne med raketter og missiler.

Solidaritet

Professor Leif-Eric Easley ved Ewha-universitetet i Seoul ser møtet som en anledning til å vise solidaritet på Nord-Koreas viktige dag. Han tror ikke besøket til Sjojgu vil resultere i nye våpenavtaler eller diplomatiske framstøt.

En annen professor ved Ewha-universitetet, Park Won-gon, mener at den russiske forsvarsministerens nærvær har stor betydning og at Nord-Korea, Kina og Russland med dette møtet sender et sterkt signal til USA om samhold og gjensidig støtte.

Satellittbilder tyder på at nordkoreanske myndigheter legger opp til en storslagen militærparade slik de ofte gjør på nasjonale festdager.