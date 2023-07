En annonse for en veldedighetskonsert i Russland informerte potensielle deltakere om at pengene som ble samlet inn, skulle gå til innkjøp av likposer for tropper i Ukraina , skriver Newsweek.

Det russiske nyhetsbyrået Sirena rapporterte at en Instagram-post promoterte et arrangement i Blagoveshchensk i Amur-regionen i Russland.

Innlegget på Instagram bar tittelen «til støtte for guttene i SMO» (spesiell militær operasjon jour.anm).

«Innbyggerne i Blagoveshchensk blir invitert til en veldedighetskonsert til støtte for deltakerne i SMO», sto det i Instragram-innlegget.

Ved siden av reklamen var det et innlegg som beskrev hva pengene som ble samlet skulle brukes til.

Likposer

Pengene skulle blant annet brukes på puter, myggmiddel, våtservietter, termoser, klær og medisiner. Pengene ville også gå til å kjøpe søppelsekker og likposer, ifølge nyhetsbyrået, som delte et skjermbilde av innlegget.

Imidlertid meldte byrået at innlegget senere ble redigert for å utelate disse detaljene, og det nyeste innlegget oppfordrer kun folk til å delta i arrangementet.

På arrangementet ville det være musikk, dans, sportsfremvisninger, samt et dukkeshow. Ballonger i fargene i det russiske flagget skulle deles ut, og folk ville bli oppmuntret til å skrive støttebudskap til de russiske troppene på postkort.

Konsertarrangøren annonserte at det ville være en innsamlingsboks nær scenen.

Skal mangle grunnleggende utstyr

Siden krigen startet, har russiske styrker og deres familier klaget over mangel på grunnleggende utstyr for de som kjemper i Ukraina.

Det har kommet rapporter om at nylig mobiliserte menn kjøper alt fra undertøy til kroppsbeskyttelse.

I oktober 2022, en måned etter at Vladimir Putin erklærte delvis mobilisering av tropper, innrømmet Kreml at det var problemer med å gi godt nok utstyr til hundretusener av soldater.

Det har også kommet flere rapporter om lav moral blant de russiske styrkene, med blant annet soldater som publiserer videomeldinger hvor de klager over dårlige forhold.

Samtidig sa amerikanske Institute for the Study of War (ISW) denne måneden at voksende ulydighet blant russiske kommandanter sprer seg blant troppene.