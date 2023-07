Zelenskyj sparker Ukrainas ambassadør i London

Prystajkos har kritisert Zelenskyj for å ha kommet med en sarkastisk kommentar til at Storbritannias forsvarsminister Ben Wallace nylig oppfordret Ukraina til å vise mer takknemlighet for våpenstøtten fra sine allierte.

Kritikken falt åpenbart ikke i god jord hos Zelenskyj, som fredag sparket Prystajko fra posten som ambassadør i London.

Prystajko er også avsatt som Ukrainas representant i Den internasjonale sjøfartsorganisasjon (IMO), går det fram av en presidentordre.