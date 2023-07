Men i stedet for å stanse rykteflommen, har videoen gitt næring til flere spekulasjoner om Kadyrovs helsetilstand.

«Vi er fortsatt i live på en eller annen måte. Vi ønsker uansett ikke å leve lenge. Vi vil leve korte, men anstendige liv,» sier den tsjetsjenske lederen, ifølge Daily Mail.

I videoen, hvor det snakkes både på russisk og tsjetsjensk, tar de et oppgjør med ryktesprederne som de omtaler i harde og truende ordelag.

Ifølge Moscow Times har Kadyrov og hans nære allierte Adam Delimkhanov, spilt inn en tre minutter lang video, som er publisert på russiske Telegram.

Skal ha blitt forgiftet i attentatforsøk



– Vi ønsker å fortelle alle djevler og sladderhanker at Akhmat er sterk, Allah er stor, sier Delimkhanov i videoen. Samtidig viser han datoen på telefonen, det vil si 2. juli, for å dokumentere at videoen er av nyere dato.

Den nye medieoffensiven kommer etter flere oppslag om at Ramzan Kadyrov lider av alvorlige helseproblemer.

Ifølge Bild skal Kadyrov ha bedt om hjelp fra en legeekspert på nyresykdommer. Årsaken skal ha vært at Kadyrov trolig har vært utsatt for et attentatforsøk hvor han ble forsøkt forgiftet.

Tolkes som en bisarr uttalelse



Spørsmålet er om videoen bidra til å stanse sykdomsryktene, eller om Tsjetsjenias diktator klarer å forsikre sine støttespillere om at han fortsatt er i stand til å lede sine tropper.

I videoen viser Kadyrovs høyre hånd tegn på at den er hoven og misfarget, trolig som et resultat av medisinsk behandling, skriver Daily Mail.

Video: Putin: Rykteflom etter jente var på besøk

Avisen tolker videoen, både det som sies og det som vises, som tegn på at Kadyrov kan være alvorlig syk. Uttalelsen om at livet er kort, blir ansett som en bisarr uttalelse, og et mulig frempek om at han kanskje ikke har lenge igjen.

46-åringen har styrt Tsjetsjenia ved hjelp av knallharde metoder siden 2007. Han regnes som en av Vladimir Putins sterkeste støttespillere, og har trolig beholdt makten takket være denne støtten.

Stille rundt Kadyrovs høyre hånd



Til gjengjeld har Kadyrovs soldater stilt lojalt opp under Russlands brutale krig mot Ukraina. Tsjetsjenske soldater har vært sentrale under Putins «spesialoperasjon» i nabolandet.

I midten av juni meldte Kadyrov at hans nære medarbeider, Adam Delimkhanov, var savnet på slagmarken. Kadyrov skal til og med ha bedt ukrainske myndigheter om hjelp til å finne ham, før det til slutt kom meldinger om han var kommet til rette.

Han skal likevel ikke ha vist seg offentlig før han plutselig dukket opp på videoen sammen med Kadyrov denne uken. Senere skrev Delimkhanov på Telegram at Kadyrov er sunn og full av energi, og trener regelmessig.

- Kadyrov er nær døden

Den tsjetsjenske opposisjonspolitikeren Tumso Abdurakhmanov påstår at nyrene til Kadyrov har sviktet fullstendig, og at dialyse neppe hjelper for å gjøre ham frisk.

– Det kommer inn informasjon om at Kadyrov er nær døden og ikke lenger snakker, hevder Abdurakhmanov. Den tsjetsjenske dissidenten hevdet i april at han «iscenesatte sin egen død» for å unngå attentat, skriver Euro News.

Ramzan Kadyrov har flere ganger sverget troskap til Putin i kampen mot Ukraina og opprørere internt i Russland. Han har anklaget Wagner-gruppens leder, Jevgenij Prigozjin, for forræderi, og har lovet å bruke hardhendte metoder for å stanse ham dersom Russland ber om det.

– Jeg støtter hvert ord fra Vladimir Putin, skrev Kadyrov på Telegram da opprøret var over.