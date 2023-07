Zelenskyj: Motoffensiven burde startet tidligere

Zelenskyj sier at han ba Vesten om mer våpen tidligere for at offensiven kunne komme i gang, men at vestlig nøling hindret en planlagt tidligere start.

– Jeg er takknemlig for støtten, men jeg sa til både USA og europeiske ledere at ville gjerne likt å starte motoffensiven tidligere, og til det trengte vi alle våpnene og utstyret, sa han.

– Hvorfor? Rett og slett fordi om vi starter senere, går det tregere, la han til.

Zelenskyj sier det er deler av landet hvor Ukraina ikke engang kan begynne å tenke på en motoffensiv fordi de ikke har relevante våpen.

I de mange månedene som er gått siden frontlinjene frøs til, har russerne hatt god tid til å bygge stadig sterkere forsvarsverker.