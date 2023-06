Reznikovs skriftlige uttalelser kommer etter en telefonsamtale med USAs forsvarsminister Lloyd Austin søndag. Ifølge Reznikov diskuterte de to både Wagner-opprøret i Russland og Ukrainas motoffensiv, samt tiltak for å styrke det ukrainske militæret.

– Vi er enige om at de russiske myndighetene er svake, og at å trekke russiske styrker ut av Ukraina er det beste alternativet for Kreml, skriver Reznikov på Twitter.

