Amerikanske «øyne» følger med utenfor Ukraina

I mars tidligere i år ble en amerikansk drone av typen MQ-9 truffet av et russisk kampfly under et oppdrag over Svartehavet som ligger sør for Ukraina. Både før og etter hendelsen har amerikanske droner og etterretningsfly patruljert luftrommet rundt Ukraina.

Gjennom den ukrainske offensiven, som ble igangsatt tidligere i juni, har amerikanerne brukt dronene til å overvåke utviklingen fra lufta. Det skriver Newsweek.

Sør for fronten

Siden offensivens start har minst fire amerikanske droner av typen RQ-4 Global Hawk vært å se på flysporingstjenesten Flightradar24. Tallet kan ha vært langt høyere da flysporingstjenesten ikke viser alle militære luftfartøy. Ifølge Newsweek tar dronene av fra en amerikansk base nær Catania i Italia.

Dronene ses som oftest over Svartehavet.

Global Hawk-dronen er et av amerikanernes mest effektive overvåkningsverktøy. Ifølge produsenten Northrop Grumman har dronen et svært godt «syn» som kan ta skarpe bilder og videoer i all slags vær, både dag og natt. Makshøyden ligger på rundt 18.000 meter.

Mer enn bare et symbol

Førsteamanuensis James Rogers ved London School of Economic og Syddansk Universitet sier til Newsweek at dronene ikke bare er i området for å symbolisere USAs og andre Nato-lands støtte til Ukraina.

– De gir Nato en bredere, og viktig, bevissthet om situasjonen i regionen, og fungerer som et middel til å holde et øye med Russlands offensive evner, sier Rogers.

Han opplyser videre at Global Hawk-dronenes utrustning og posisjon i Svartehavet er ideell for å forsikre seg om at Russland ikke krenker andre lands grenser mens Vladimir Putins styrker kriger i Ukraina. Rogers sier også at dronene kan benyttes til å samle inn mer spesifikk informasjon om andre situasjoner i og rundt Svartehavet.

– Global Hawk-flyvningene har vært, og fortsetter å være, utrolig viktige for krigen i Ukraina, sier han.

Det er likevel ikke helt klart hvordan eller om Ukraina bruker etterretning samlet av de amerikanske dronene, skriver Newsweek.

RQ-4 Global Hawk kan fly over 15.000 kilometer. Foto: Ben Stansall / AFP / NTB

Økt distanse

Som tidligere nevnt ble en amerikansk drone truffet av et russisk kampfly over Svartehavet 14. mars i år. Ifølge Rogers opererer dronene nå lenger unna Ukraina enn de gjorde før hendelsen.

Han forklarer at Russland anser dronene som en sikkerhetstrussel, og dermed et mål. Nato vil unngå at den avanserte teknologien man finner i dronen havner i russiske hender.

– Gitt Russlands uansvarlige, uprofesjonelle, og det jeg vil hevde som hensynsløse handlinger, vil ikke Nato utsette disse dyrebare ressursene for risiko, sier Rogers.

Den økte distansen kommer med en konsekvens, nemlig at dronen ikke kan «se» like langt inn i områdene Russland har okkupert i Ukraina, opplyser han.

Er ikke alene

I tillegg til dronene er flere overvåkingsfly fra USA og andre Nato-land å se i luftrommet rundt Ukraina, deriblant flytypen RC-135 Rivet Joint.

I september i fjor var et britisk fly av denne typen nær ved å bli skutt ned av et russisk jagerfly. Ifølge to amerikanske forsvarskilder New York Times har vært i kontakt trodde den russiske piloten at han hadde fått tillatelse til å skyte ned flyet. En teknisk feil førte til at missilet ikke ble avfyrt.

Fly av typen Rivet Joint har også blitt observert langs norskekysten på vei mot Barentshavet, nord for Russland.