En av disse, er den polske militæranalytikeren Konrad Muzyka. Han har fulgt forberedelsene og innledningen på den lenge varslede motoffensiven tett. Han liker ikke det han ser.

– De gjorde det ganske greit i starten. Min største bekymring fem-seks dager inn i denne fasen er at fremgangen ser ut til å ha stoppet opp. Momentumet som de bygget opp de første dagene er stort sett borte, og vi vet ikke hvorfor det skjedde, sier Muzyka til Reuters.

Han viser til at Ukraina så langt har utplassert tre av totalt 12 forberedte brigader i offensiven, og at det store angrepet ennå ikke er igangsatt.

Må gjennom minefelt, skyttergraver, dragetenner og antitank-grøfter



Ifølge vestlige og ukrainske medier skal den ukrainske hæren ha angrepet russiske stillinger langs fire hovedfrontavsnitt.

Rapportene hittil har tydet på svært harde kamper. Ukraina skal ha gjenerobret flere landsbyer, men fremrykkingen går sakte. Dette henger trolig sammen med måten russerne har bygd opp sine forsvarsstillinger.

Først må ukrainerne forsere de fremskutte forsvarsposisjonene. Deretter må de trenge gjennom skyttergraver, minefelt, grøfter og dragetenner. Flere av forsvarslinjene løper parallelt med bare noen kilometers mellomrom.

I bakkant har russerne gravd seg ned i solide forsvarsverk. Nå handler mye om å finne russernes svake punkter, for så å bryte gjennom med større styrker. Samtidig må kommandoplasser, logistikk og ammunisjonslagre tas ut.

– Risikoen for ukrainerne er at de blir utslitte før de når russernes forsvarslinjer

– På begge sider vil mye av det handle om utmattelse. Risikoen for ukrainerne er at de blir utslitte før de når russernes forsvarslinjer, så det blir for vanskelig å bryte gjennom dem og utnytte det, sier Rob Lee, militæranalytiker og seniorstipendiat ved den amerikanske tenketanken Foreign Policy Research Institute, til Reuters.

Han tror krigen blir vanskelig å vinne for noen av partene, men at det tegner seg et bilde av en langvarig og delvis stillestående krigføring med store tap på begge sider.

Lee tror den russiske strategien er å påføre ukrainerne så store tap som mulig etter hvert som de rykker frem. Det vil si akkurat samme strategi som ukrainerne brukte mot russerne i Bakhmut.

– Legge psykologisk press på den russiske hæren

Ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelenskys har motoffensiven ennå ikke satt inn for fullt. Han sier fremskritt gjort langs frontlinjene den siste uken er for å finne ut Russlands svakheter.

– Ukrainas nåværende mål er å drepe så mange mobiliserte russiske tropper som mulig, og å ødelegge russisk utstyr for å legge psykologisk press på den russiske hæren, sier Mykhailo Podolyak, rådgiver for lederen av presidentkontoret, skriver Newsweek.

– Vil bli lettere å identifisere de svake punktene i de russiske linjene

Jack Watling, seniorforsker for landkrigføring ved Storbritannias Royal United Services Institute, tror det ukrainske militæret prøver å ødelegge Russlands logistikk-, kommando-og-kontroll-, rekognoserings- og artillerisystemer.

– Når disse troppene blir trukket fremover, vil det bli lettere å identifisere de svake punktene i de russiske linjene, hvor et gjennombrudd ikke vil bli møtt av en ny bølge av reposisjonerte styrker. På et tidspunkt vil ukrainerne måtte bestemme hvor de skal sette inn sine viktigste angrepsenheter, og da vil offensiven gå inn i sin avgjørende fase, mener Watling.

– Våre soldater har ikke mistet livet forgjeves

Ukraina hevder å ha gjenerobret 100 kvadratkilometer territorium, ifølge brigadegeneral Oleksii Hromov, skriver The Guardian. Syv russiske bosetninger skal også ha blitt frigjort i østlige Donetsk og sørlige Zaporizhzhia, skriver Reuters.

Ifølge Ukraina har hærens fremmarsj nådd byen Mala Tokmachka i Zaporizhzhia-regionen og byen Velyka Novosilka i Donetsk-regionen. Dette er ikke bekreftet fra uavhengig hold.

– Våre soldater har ikke mistet livet forgjeves, sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

