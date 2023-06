Talsperson for det russiske utenriksdepartementet, Maria Zakharova, var tydelig på at Russland kun kan bruke atomvåpen defensivt da hun møtte pressen i forbindelse med det årlige russiske forretningsarrangement St. Petersburg International Economic Forum torsdag.

– Russlands atomavskrekkingspolitikk er kun defensiv. Den hypotetiske bruken av atomvåpen er klart begrenset av ekstraordinære omstendigheter innenfor rammen av tydelige defensive formål, sier Zakharova ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Tass.

Zakharova påpekte også at bruk av atomvåpen må unngås.

– Det finnes ingen vinnere, sier hun.

Hva er selvforsvar på russisk?

Russlands doktrine når det gjelder bruk av atomvåpen er i utgangspunktet at de kun kan brukes hvis Russlands eksistens er truet. Hva dette betyr er opp til de som utgjør den russiske ledelsen på det aktuelle tidspunktet.

Samtidig er nok ordet «selvforsvar» et vagt begrep når det kommer fra Zakharovas lepper. I løpet av krigen har Russland annektert flere områder i Ukraina. Landet annekterte også Krimhalvøya i 2014.

Hva som da kan regnes som et forsvar av Russland er uklart fordi man ikke vet om det Zakharova omtaler som selvforsvar også gjelder de annekterte områdene, og ikke bare det de fleste andre land i verden regner som Russland.

– Det kan ha en avskrekkende effekt og forvirre Vesten

Tor Bukkvoll, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Foto: Ole Berg-rusten / NTB

Sjefsforsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) mener usikkerheten rundt hva Russland regner som selvforsvar, er et kort Russland kan spille for å skape forvirring.

– Det er nok bevisst fra russisk side å holde en uklarhet i hva selvforsvar er i russiske øyne. Det kan ha en avskrekkende effekt og forvirre Vesten i hva de egentlig mener, sier Bukkvoll til ABC Nyheter.

I forrige uke ble det klart at Ukraina hadde igangsatt en lenge varslet offensiv mot russiske styrker øst og sør i Ukraina. Dette kan ha påvirket Zakharovas uttalelse, mener Bukkvoll, som også opplyser at uttalelsen kan være en form for advarsel.

– Motoffensiven kan være et motiv for uttalelsen, men jeg tror de ikke vil bruke atomvåpen mot offensiven, men uttalelsen kan være en slags advarsel, sier sjefsforskeren.

Har kommet med flere advarsler

Siden Russland invaderte Ukraina i februar i fjor har russiske myndighetspersoner kommet med flere advarsler om bruk av atomvåpen, både eksplisitt og implisitt.

Nestformann i det russiske sikkerhetsrådet, Dimitrij Medvedev, har nok vært den mest aktive og advart om «atomapokalypse» flere ganger. Bakgrunnene for disse uttalelsene har gjerne vært nye vestlige våpenleveranser til Ukraina.

Tidligere denne uken kunngjorde Belarus´ president, Aleksandr Lukasjenko, at Russland har utplassert taktiske atomvåpen i Belarus.

Ville suspendere avtale

I februar i år kunngjorde Russlands president Vladimir Putin at Russland ville trekke seg fra nedrustningsavtalen Ny Start, den siste gjenværende avtalen mellom USA og Russland som regulerer landenes atomvåpenarsenaler.

Belarus' president Aleksandr Lukasjenko. Foto: Belarus' Presidential Press Office via AP/NTB Foto: NTB

Russland har ikke formelt trukket seg fra avtalen, som utløper i 2026.

Torsdag hevdet Russlands viseutenriksminister Sergej Rjabkov at USA og Russland har vært i direkte kontakt om avtalen, noe USA verken har bekreftet eller avkreftet. Hva den hevdede kontakten inneholder, er ukjent.

Samtidig utelukker ikke Maria Zakharova at Russlands beslutning om å suspendere avtalen, kan reverseres, skriver Tass.

– I dette tilfellet, ja, bare hvis Washington viser politisk vilje og anstrenger seg for å lette spenningene og deeskalere og skape betingelser for gjenopptakelse av traktatens fulle funksjon, sier Zakharova ifølge det russiske nyhetsbyrået.