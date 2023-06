I slutten mai kunngjorde USA nok en militær hjelpepakke til Ukraina. Hjelpepakken er verdt rundt 22 milliarder kroner og inneholder blant annet luftvernammunisjon. Nå er det klart at USA vil produsere flere luftvernsystemer av typen Patriot for Ukraina.

De fem nye Patriot-systemene skal være på plass i Ukraina mot slutten av 2024.

– Overrasket over effektiviteten

Patriot-systemet har spilt en avgjørende rolle i den ukrainske kampen mot russiske missiler, som gjennom krigen blant annet har blitt skutt mot ukrainske byer.

Ifølge direktøren i selskapet Raytheon Technologies, som produserer Patriot for det amerikanske militæret, har Ukraina gjort endringer i programvaren i sine systemer slik at luftvernsystemene kan avskjære hypersoniske missiler.

– Vi har vært veldig overrasket over effektiviteten, sier han ifølge Newsweek.

Hypersoniske missiler flyr mot målet med hastigheter som gjør dem vanskelige å oppdage og avskjære i tide. I mai hevdet det ukrainske luftforsvaret å ha skutt ned et hypersonisk Kinzhal-missil nær hovedstaden Kyiv ved hjelp av Patriot-missiler. Det amerikanske forsvarsdepartementet seg bak påstanden.

Russland nekter for at missilet ble skutt ned. Missilet ble første gang vist fram av Russlands president Vladimir Putin i 2018. Da skrøt han av at ingen av verdens luftvernsystemer var i stand til å skyte ned raketten.

(Saken fortsetter under bildet).

Et russisk Mig-31K utstyrt med det hypersoniske missilet Kh-47M2 Kinzhal i 2018. Det er et missil av denne typen Ukraina og USA hevder ble skutt ned av et Patriot-missil. Foto: AP / NTB

Har mottatt luftvern fra flere

I løpet av krigen har Ukraina mottatt luftvern fra flere land, deriblant Norge som har bidratt med det norskproduserte luftvernsystemet NASAMS.

I tillegg til USA har også Tyskland og Nederland i felleskap gitt et Patriot-system til Ukraina. For øyeblikket har landet to missilsystemer av typen.

Russiske angrep fra lufta kommer som flyangrep, missilangrep og droneangrep. De siste månedene har Russland benyttet seg av såkalte «kamikaze-droner» for å angripe russiske byer. Disse dronene krasjer i målet og blir selv ødelagt i eksplosjonen som medfølger. Ukraina har skutt ned flere av dronene ved hjelp av luftvern.

Også Russland har blitt utsatt for droneangrep. Senest i mai ble Russland hovedstad Moskva angrepet med droner. Tidligere samme måned ble residensen for den russiske presidenten, Kreml, rammet av droneangrep. Hvem som sto bak er ikke bekreftet fra uavhengig hold.