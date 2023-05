Wagner-gruppen bruker sosiale medier for å rekruttere nye medlemmer, på grunn av store tap øst i Ukraina , skriver Business Insider.

Leiesoldatgruppen, som har operasjoner i verden rundt, kaster ut et vidt nett i sin søken etter fremtidige rekrutter.

De annonserer ledige stillinger i sosiale medier oversatt til flere språk, inkludert fransk, vietnamesisk og spansk.

Informasjonen er basert på forskning fra Logically, en forskningsgruppe som fokuserer på desinformasjon. Jobbannonser knyttet til Wagner-gruppen har fått nesten 120.000 visninger på Facebook og Twitter i løpet av de siste ti månedene.

Her kan du lese alt om Ukraina-krigen!

En rekke ledige stillinger

En forskningsleder ved Logically, forteller at han ikke kunne være sikker på om innleggene direkte stammet fra Wagner-gruppen, men forteller at annonsene ligner på tidligere innlegg gjort av bekreftede Wagner-kontoer på Telegram og russiske sosiale medier.

Soldater i Wagner gruppen vifter med flagg fra Russland og Wagner-gruppen på toppen av en bygning. Foto: Concord / Handout via Reuters / NTB

En tjenestemann i en vestlig regjering forteller imidlertid at minst to telefonnumre inkludert i sosiale medier-innleggene var knyttet til enten Wagner-gruppen eller russisk etterretning.

Wagner-gruppen ser ut til å ønske å fylle en rekke åpne stillinger, med stillingsannonser fokusert på kamp, IT, kjøring og medisinske roller, inkludert psykologer.

Mange av annonsene gir inntrykk av komfortable jobber, med løfter om «betalt fri, helseforsikring, god betaling og muligheten til å jobbe over hele verden», samt «god bonus for resultater».

Gruppen trekker også fram månedslønninger på 240.000 rubler, tilsvarende litt over 36.000 norske kroner.

Se video:Eksplosiv «trailer» for Ukrainas motoffensiv:

Lidd store tap

Selv før krigen mellom Russland og Ukraina, var Wagner-gruppen involvert i kamper i Sentral-Afrika.

Organisasjonen har fått større oppmerksomhet i det siste etter å ha tilbudt dømte russiske fanger en sjanse til frihet i bytte mot deres deltakelse i krigen i Ukraina.

Et veggmaleri som viser leiesoldater fra Wagner-gruppen lyder: «Wagner-gruppen, russiske riddere» vandalisert med maling på en vegg i Beograd i Serbia. Foto: Darko Vojinovic / AP Photo / NTB

Siden da har gruppen og dens soldater spilt en stor rolle i kampene i Bakhmut, som Wagner-styrkene klarte å erobre tidligere i mai etter en langvarig og blodig kamp.

Men seieren hadde sin pris, Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin hevder at leiesoldatgruppen trolig har tapt over 20.000 soldater. Det kan antas at gruppen desperat trenger nye rekrutter.

Forskningsgruppen Logically har analysert innlegg fra Wagner-gruppen fra så langt tilbake som til juli 2022, og fant 60 slike annonser i løpet av en måned tidligere i år.

En annonse rettet mot franske rekrutter lover at de vil få livsforsikring og jobbe med et «team fokusert på effektivitet og seier», mens et innlegg på indonesisk inkluderer en oppfordring fra Prigozjin selv, der han inviterer frivillige i alderen 22 til 55 år til å bli med i gruppen.