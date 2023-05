Vladimir Putin kan bli avsatt av Wagner-gruppen og Jevgenij Prigozjin, mener den tidligere russiske kommandanten Igor Girkin, skriver Insider.

Girkin fikk oppmerksomhet under annekteringen av Krim i 2014, og var senere kommandant for separatiststyrker i Donbas-regionen i Øst-Ukraina.

Girkin har lenge støttet invasjonen av Ukraina, men har blitt mer offentlig kritisk til russiske styrkers ytelse i krigen, og deler ofte sine analyser på sin personlige Telegram-konto.

Det er ikke første gang Girkin advarer mot et statskupp i Russland.

Faren blir tydligere

– Hvis Prigozjin forblir leder av Wagner-gruppen, vil mytteri komme raskt og radikalt, sier Girkin i en video delt på Twitter.

– Et kuppforsøk har blitt erklært. Hva som vil skje videre, vet jeg ikke, spesielt ettersom Wagner-gruppen blir hurtig trukket tilbake. Faren for et forestående kupp blir tydeligere, fortsetter Girkin.

Forrige uke fortalte Girkin at Wagner-gruppen hadde lidd store tap i Bakhmut, samtidig som han talte for at Russlands øverste ledelse burde endres.

Nekter

Wagner-leder Jevgenij Prigozjin nekter for kupp-påstandene framsatt av Girkin. Foto: Prigozhin Press Service via AP / NTB

En fersk rapport fra amerikanske «Institute for the Study of War» (ISW) viser at Wagner-leder Jevgenij Prigozjin benekter Igor Girkins påstander om kuppforsøk.

Han sier at gruppen ikke har en stor nok hær som er nødvendig for å utføre et kupp, og hevder samtidig at Wagner har gode relasjoner med Vladimir Putin.

Samtidig antydet han at den russiske forsvarsministeren Sergej Sjoigu kunne iscenesette et kupp da han har tilgang til de russiske spesialstyrkene.

Prigozjin la til at selv om noen individer i Russland forventer en revolusjon, ønsker Wagner-gruppen kun spesifikke endringer i det russiske systemet.