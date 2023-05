– Både Finland og Nato må innse at økt militær tilstedeværelse i Nord-Europa bare øker de politiske og militære spenningene i området, sier talskvinne for det russiske utenriksdepartementet, Maria Zacharova, til TASS.

Bakgrunnen for Russlands nye trusler er signalene om at Finland vil åpne opp for amerikanske baser på finsk jord. Dermed vil Russland få sin største potensielle fiende, USA, på dørterskelen.

Varsler resolutt, militært svar



Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj under en felles pressekonferanse med Finlands president Sauli Niinistö. Foto: Markku Ulander / Lehtikuva via AP / NTB Foto: NTB

Hverken Finland, USA eller Nato har kommet med konkrete forslag om hvor en amerikansk militærbase kan bli plassert, men bare tanken på at amerikanske soldater og våpensystemer kan bli utstasjonert i Russlands nærområder har fått alarmen til å gå i Kreml.

Nå sier den russiske talskvinnen rett ut at det vil komme et resolutt svar dersom Finland og USA gjør alvor av planene om et dypere samarbeid som inkluderer utenlandske baser på finsk territorium.

– Russland vil bli tvunget til å ta gjengjeldelsestiltak

– Vi følger nøye med på Natos planer angående Finland. Vi bekrefter at Russland vil bli tvunget til å ta gjengjeldelsestiltak av både militærteknisk og annen karakter for å dempe trusler mot vår nasjonale sikkerhet som dukker opp i denne forbindelse, sier Maria Zacharova, ifølge finske Hufvudstadsbladet.

Hun sier at Russland ser de nye base-planene som et tegn på at den finske regjeringen er villig til å avstå suverenitet til Nato dersom landet gir USA og andre Nato-land grønt lys til å etablere permanente militære styrker i landet.

Finland ble formelt opptatt i forsvarsalliansen Nato 4. april i år, og ble dermed alliansens 31. medlemsland.

– Et resultat av krig i Ukraina

– Den militære alliansefrihetens æra i vår historie er slutt. En ny æra begynner. Medlemskapet i forsvarsalliansen gir Finland sikkerhet. Finland gir i retur sikkerhet til alliansen. Finland blir en pålitelig alliert, sa Finlands president Sauli Niinistö.

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, trakk linjer tilbake til Vinterkrigen som raste mellom 1939 og 1940 til dagens storkrig i Europa.

– Realiteten er at dette er et resultat av krig i Ukraina. Finland har også en historie som forteller dem om brutaliteten en krig kan utgjøre, sa Natos generalsekretær Jens Stoltenberg, og viste til Vinterkrigen mellom 1939 og 1940.

– Den eneste tingen vi kan takke Vladimir Putin for

Finlands president Sauli Niinistö og Russlands president Vladimir Putin under et møte i oktober 2021. Foto: (Mikhail Klimentyjev/Sputnik, Kreml Pool Photo via AP/NTB Foto: NTB

USAs utenriksminister Antony Blinken sendte et stikk til Russlands president under seremonien.

– Jeg er fristet til å si at dette kanskje er den eneste tingen vi kan takke Vladimir Putin for. Nok en gang har han fremskyndet noe han hevder han vil forhindre gjennom Russlands angrepskrig, sa Blinken.

I tillegg til advarsler om militære tiltak mot Finland, meldte det russisk utenriksdepartementet i går at de vil kutte diplomatiske bånd til Finland. Det kom fram da landets ambassadør i Moskva, Antti Helanterä, ble kalt inn på teppet i Moskva, melder finske Yle.

Stenger finsk ambassade og konsulat: – Finlands ansvar



Her fikk den finske ambassadøren vite at Russland stenger ambassadens kontor i Villmanstrand 1. juli. Samme dag stenges avdelingene til det finske generalkonsulatet i Petrozavodsk og Murmansk og slås sammen med generalkonsulatet i St. Petersburg.

– Ansvaret for situasjonen ligger helt og holdent hos Finland, heter det en uttalelse fra det russiske utenriksdepartementet, skriver Hufvudstadsbladet.

