Ved å ta i bruk fotografi med ultrafiolett stråling har forskere oppdaget en gammel versjon av et kapittel i Bibelen. Ifølge Business Insider skal kapittelet ha vært skjult under en annen seksjon av boken i hele 1 500 år.

Historiker Grigory Kessel fra Det østerrikske vitenskapsakademiet kunngjorde oppdagelsen i en artikkel i tidsskriftet, «New Testament Studies», tidligere i år.

New Testament Studies er et fagfellevurdert akademisk tidsskrift utgitt av Cambridge University Press.

Skrevet på palimpsest

Grigory Kessel forteller at han gjorde oppdagelsen med ultrafiolett fotografi. Illustrasjonsfoto. Foto: Shutterstock / NTB

Ifølge Kessel brukte han ultrafiolett fotografi for å se teksten under tre lag med ord skrevet på palimpsest, en type eldgammelt manuskript som folk pleide å skrive over andre ord, men som ofte etterlater seg spor etter den originale skriften.

Palimpsest ble brukt i antikken på grunn av mangel på pergament. Ord ville bli skrevet på materialet gjentatte ganger til flere lag dekket de skjulte ordene under.

Teksten i oppdagelsen er en lenge usett versjon av kapittel 12 i Matteusevangeliet som opprinnelig var en del av de gamle syriske oversettelsene av Bibelen for rundt 1500 år siden, forteller Kessel i en pressemelding.

Han sier at han gjorde oppdagelsen i bibelmanuskriptet som blir holdt på Vatikanets bibliotek.

Mulighet for ny forståelse

Den nye teksten er noe annerledes en teksten i en av de mest brukte oversettelsene. Illustrasjonsfoto. Foto: P Maxwell Photography / Shutterstock / NTB

Manuskriptet tilbyr en «unik mulighet» for forskere til å forstå de tidligste fasene av Bibelens tekstlige evolusjon, ifølge pressemeldingen, og har noen forskjeller fra moderne oversettelser av teksten.

For eksempel, ifølge utgivelsen, står det i en av de mest brukte oversettelsene av Matteusevangeliet 12:1:

«På den tiden tok Jesus veien langs kornåkrene på sabbaten. Disiplene hans var sultne og ga seg til å plukke aks og spise».

Den nylig oppdagede syriske oversettelsen er imidlertid litt annerledes.

Etter ABC Nyheters oversettelse fra engelsk:

«... begynte å plukke aks, gni dem i hendene og spise dem».