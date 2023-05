Den dukket opp på husvegger, i jakkeermer, på t-skjorter og kreftsyke barn stilte seg opp i Z-formasjon for å vise støtte til krigen. Det var langt fra et opplagt symbol, men ble nesten over natten et generisk symbol på russisk støtte til krigen, selv om man ikke finner z-bokstaven i det kyrilliske alfabetet en gang.

Men da militærkjøretøy og soldater viste seg frem under seiersdag-paraden i Moskva for å minnes seieren i andre verdenskrig, glimret symbolet med sitt fravær.

Vokste frem blant folket

Z-symbolet ble hyppig brukt for å vise støtte til Russlands krigføring i Ukraina. Her er symbolet på et kontorbygg i Moskva. Foto: Maxim Shemetov / Reuters

– Det er flere forskjellige faktorer som spiller inn til hvorfor vi ikke ser det så mye lengre, sier Emily Ferris, som spesialiserer seg i russisk politikk ved Royal United Services Institute til Euronews.

Hun peker på at fremveksten til symbolet skjedde organisk.

– Da krigen begynte var det ikke et statsstøttet symbol, men til slutt tok staten kontroll over det, sier hun.

Hun mener «Z» kan symbolisere mye for Russland, som «for seier», «for Russland» eller bare vise støtte til krigen generelt.

Mistet sjarmen

Ferris påpeker at selv om dette var nyttig i den tidlige fasen av krigen, så har symbolet med tiden mistet mye av sjarmen.

Z-symbolet dukket opp organisk den første tiden etter invasjonen. Her er den tagget på et busskur i St. Petersburg mars 2022. Foto: Staff / Reuters

Hun peker på at i likhet med mange andre trender i sosiale medier, så har den opplevd en voldsom fremvekst, og deretter fislet ut. Hun fremholder at i den tidlige fasen ble den mye brukt av ungdommen i Russland.

– Det var veldig tidlig en ungdommelig aktivisme-greie, og jeg tror at når staten forsøkte å ta over momentet og gjøre noe politisk med det, så mistet det mye av spenningen.

– Det føles noe transgressivt med symboler. Du kan gjøre dem til dine egne. Men når myndighetene beordrer barn til å stå i en spesiell formasjon, tar det bort noe av moroa, sier hun.

Hun sier symbolet fortsatt brukes aktivt innad i militæret i Russland. Det var også her den først ble brukt for å markere militærkjøretøy fra forskjellige bataljoner.

Har utlevd sin hensikt

Forskeren mener at symbolet nå har utlevd sin hensikt og at de russiske myndighetene har funnet mer effektive måter å samle troppene, gjennom blant annet «Putinistisk ideologi» som prakkes på folket gjennom skolene og TV.

Hun mener å kunne se en tydelig forsterkning av den «putinismen» etter angrepskrigen brøt ut.

En reklameplaket i St. Petersburg støtter krigen mot Ukraina med en stor Z, sammen med teksten «Vi gir ikke opp vårt folk». Z-en er i sort og oransje, for å symbolisere St. Georg, som er ansett for å være Russlands skytshelgen. Foto: AFP/NTB

Ferris definerer «putinsisme» som et sett med ideer og virkelighetsoppfatning som tar utgangspunkt i russisk imperialisme og å skape et fiendebilde av Vesten og at Vesten truer Russlands eksistens.

Z-symbolet dukket raskt opp på t-skjorter blant både store og små blant de som ønsket å vise sin støtte til den russiske angrepskrigen mot Ukraina. Her er en mor og hennes barn ved artilleri-museet i St. Petersburg i fjor høst. Foto: Dmitri Lovetsky / AP/NTB

Hun mener symbolets fallende popularitet også kan være et tegn på at russere har endret syn på krigen.

– Det kan være at myndighetene har innsett at folk er mindre engasjerte rundt krigen og bare ønsker at den skal ta slutt. Z-en var aldri et symbol for fred, så kanskje de nå leter etter noe annet.

Fortsatt er det svært vanskelig å si noe sikkert om hvor stor støtte krigen har i Russland. Tidligere meningsmålinger har pekt i retning av en deling på midten for- og imot krigen, men det har vært vanskelig å få verifisert den reelle motstanden.