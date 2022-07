Den 36 år gamle supermodellen og skuespilleren beskyldes for å vise støtte til Putin etter å ha stavet «Russere» med to z-er. Bokstaven «Z» har vært å se på en rekke russiske stridsvogner, utstyr og bygninger siden krigens begynnelse, og har blitt det fremste symbolet på støtte til Putins krigføring i Ukraina.

En rekke land har valgt å sløyfe bruken av bokstaven, deriblant Latvia som har valgt å sidestille «Z» med hakekorset, og gjort det ulovlig å bære det eller bruke det offentlig, skrev Reuters i mars.

Flere kjente russere observert med «Z» på klærne

I Russland er det imidlertid blitt et flittig brukt symbol, og en rekke russiske idrettsutøvere har blitt observert med Z-symbol på klærne sine.

Blant idrettsstjernene som ble vist frem på scenen på Luzjniki stadion i Moskva i mars, var det kun skiløperen Aleksandr Bolsjunov som ikke hadde en «Z» på jakken. Både turnerne Dina og Arina Averina, kunstløperne Jevgenija Tarasova, Vladimir Morozov, Viktorija Sinitsina og Nikita Katsalapov, og svømmeren Jevgenij Rylov hadde tegnet tydelig klistret til boblejakkene.

Shayks bruk av bokstaven er imidlertid langt mindre åpenbar, og innlegget ble slettet kort tid etter at kommentarene begynte å renne inn, skriver Daily Mail.

(Saken fortsetter under bildet)

Barn og ansatte ved Angela Vavilova Foundation i byen Kazan i Russland, viste sin støtte til de russiske styrkene ved å holde opp russiske flagg og danne bokstaven «Z». Foto: Angela Vavilova Foundation

«De drepte er vel like gamle som datteren din?»

Supermodellen delte et bilde av en salat hvor hun skrev «Russianzz on Wednesday», hvor folk skal ha tolket det dit hen at Shayk viste støtte til Putin og den russiske krigføringen i nabolandet Ukraina.

Shayk la ut bildet av en salat på Instagram. Det er teksten i bunnen som får folk til å reagere. Foto: Skjermdump Instagram

Flere av kritikerne referer til gårdagens angrep mot byen Vinnijtsja, hvor et missil ble skutt fra en ubåt og rett mot et folksomt bysentrum. Minst 23 mennesker mistet livet, deriblant 3 barn.

«Så du bildene av de små blodige livløse barna som nettopp ble drept av Z-hæren din. De er vel omtrent like gamle som datteren din?» skriver en Instagram-bruker på Shayks profil.

Shayk har en fem år gammel datter med Hollywood-stjernen Bradley Cooper.

– Boikott henne

Bildet Shayk delte ble lagt ut på Instagram Story, og forsvant dermed automatisk etter 24 timer, og supermodellen har ikke kommentert kritikken.

Den ukrainske journalisten Maria Romanenko har bedt sponsorer om å vurdere å boikotte samarbeid med supermodellen.

– Jeg håper alle selskaper revurderer samarbeid med Shayk, som valgte å bruke symbolet «Z» selv om vi alle vet at det er å vise støtte til drap på ukrainere, skriver Romanenko på Twitter.

Det vites ikke om Shayk bevisst brukte «Z» for å vise støtte til Putin, eller om det rett og slett var en kreativ måte å skrive «Russians» på.