For å rettferdiggjøre sin invasjon av Ukraina har Russland kjørt på med et propaganda narrativ som blant annet handlet om at dette var noe ukrainerne ville selv.

De ville bli reddet fra den narkomane, nynazistiske ukrainske regjeringen, og hevdet at Ukraina bedrev undertrykking og trakassering mot innbyggerne i de russisktalende områdene i landet.

Derfor var det en gavepakke for russisk propaganda da en video av en eldre ukrainsk dame møter to ukrainske soldater med et rødt sovjetisk flagg i hendene.

(Saken fortsetter under bildet).

I filmen kan man se at den eldre ukrainske kvinnene tar imot mat fra de ukrainske soldatene, og at de tar fra henne flagget og tråkker på det. Foto: Skjermdump

«Babusjka Z», eller «Bestemor Z» på norsk, har nå blitt ansiktet utad for den russiske krigspropagandaen. Bilder av en eldre dame med et sovjetisk flagg figurerer nå på alt fra postkort, plakater, som grafitti på gatehjørner og i form av statuer satt opp i flere russiskokkuperte byer i Ukraina.

Dette er en av måtene «Bestemor Z» brukes i russisk krigspropaganda.

Men alt er ikke som Russland fremstiller det.

Sier det var en misforståelse

BBC har sporet opp «Bestemor Z», hvis virkelige navn er Anna Ivanovna. Hun er 69 år gammel og kommer fra en landsby nær Kharkiv i det nordøstlige Ukraina.

Den bestemor-aktige ukraineren er overveldet over all oppmerksomhet hun har fått, og skjønner ikke hvorfor hun har blitt kjendis. Hun mener ingen burde glorifisere henne, og forteller til den britiske TV-kanalen at det hele egentlig er en misforståelse.

I videoen kan man se to soldater gi Anna mat før de tar fra henne flagget og tråkker på det. Da blir Anna fornærmet, og gir maten tilbake til dem, og sier indignert:

– Foreldrene mine døde for det flagget i andre verdenskrig.

I Russlands øyne blir ukrainske Anna, viftende med sovjetflagget i ukrainske soldaters ansikt et bevis på at de ukrainske innbyggerne vil bli reddet av Russland.

(Saken fortsetter under videoen).

Men Anna sier til BBC at hun ikke støtter krigen.

Årsaken til at hun kom viftende med flagget skal være at hun mistok de ukrainske soldatene med russiske soldater

– Jeg var bare glad for at russere ville komme og ikke slåss med oss. Jeg var glad for at vi kunne stå sammen igjen.

Frykter for livet

Selv om Anna ikke vil kritisere Putin, vet hun hva hun ville sagt hvis hun fikk snakke med ham:

– Hvis jeg kunne snakke med Vladimir Putin, ville jeg sagt at han har gjort en feil. Oss ukrainske arbeidere, hva har vi noen gang gjort for å fortjene dette? Det er vi som lider mest.

For Anna spesielt har ikke den nye kjendisstatusen akkurat hjulpet.

Etter at videoen gikk viralt har naboer nemlig begynt å unngå henne, og hun forteller at hun blir sett på som en forræder av det ukrainske folk.

Det har faktisk blitt så ille at hun nå frykter for livet, sier hun til BBC.