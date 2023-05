De drepte er oberst Vyacheslav Makarov, sjefen for Russlands 4. motoriserte artilleribrigade, og oberst Yevgeny Brovko, nestkommanderende for en uspesifisert hæravdeling.

Begge skal ha mistet livet under intense kamper i Bakhmut, skriver flere medier, blant annet CNN og The Defence Post.

Russiske styrker har forsøkt å trenge gjennom de ukrainske forsvarslinjene i ti måneder, men har ennå ikke lykkes. Senest for et par uker siden kom det rapporter om at russerne var i ferd med å omringe og avskjære de ukrainske forsvarerne.

Ukraina har momentum



Nå har situasjonen delvis snudd og momentumet ligger hos Ukraina. Russerne er, ifølge Institute of the Study of War og britisk etterretning, drevet flere kilometer tilbake på slagmarken.

Også Wagner Gruppens leder, Jevgenij Prigozjin, har fortalt om russiske tap og en kaotisk russisk retrett. Hans egne styrker skal også stå i fare for å bli omringet.

Det var i går, søndag, to høytstående russiske befal ble drept i det østlige Ukraina. Ifølge det russiske forsvarsdepartementet skal de to kommandantene ha ledet sine tropper ved frontlinjen, skriver Reuters.,

Moskva: «Døde heroisk»



«Brovko døde heroisk etter å ha blitt påført flere skader i granatangrep. Alle angrep fra enheter av Ukrainas væpnede styrker har blitt slått tilbake,» heter det i en offisiell uttalelse.

Videre skrives det at ukrainske styrker utførte angrep i nord og sør for Bakhmut i løpet av det siste døgnet, men at de ikke hadde klart å bryte gjennom russisk forsvar.

Det blir spekulert i om angrepene er en del av den varslede motoffensiven.

Ifølge den ukrainske viseforsvarsministeren, Hanna Maliar, skal ukrainske styrker ha fortsatt sin offensiv og beveget seg fremover i forstedene til Bakhmut, melder Kyiv Independent.

– Erobret mer enn ti fiendtlige posisjoner

Ifølge ukrainske medier gjennomfører artillerirakettenheter fra landets mekaniserte brigade offensive operasjoner for å ta ut russiske skyttergraver, artilleriposisjoner og ammunisjonslagre i Donetsk Oblast.

– Våre enheter erobret mer enn ti fiendtlige posisjoner nord og sør for Bakhmut. og ryddet et stort område med skog nær Ivanivske. Fiendtlige soldater fra forskjellige enheter ble tatt til fange, skriver Maliar på meldingsappen Telegram.