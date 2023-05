Hvor høy er egentlig Putin?

Det finnes ingen offisiell, troverdig kilde til å fastslå Russlands president Vladimir Putins høyde, beregningene varierer stort sett mellom 168 og 170 centimeter. Basert på det som finnes av informasjon er det beste estimatet at Putin er 169 centimeter høy.

Det plasserte ham lenge i en svært synlig kontrast til andre statsledere, ofte høye menn som nærmest kneiset over ham, som Donald Trump (188), Barack Obama (187), Jens Stoltenberg (187), Justin Trudeau (188).

Kinas sterke mann Xi Jinping skal være 180 centimeter høy, men Joe Biden står 182 over bakken når han retter ryggen.

Men blant europeiske ledere har Vladimir Putin etter hvert fått selskap av flere statsledere som ikke er høye av vekst.

Den britiske statsministeren Rishi Sunak skal være 170 centimeter høy, Frankrikes president Emmanuel Macron rett i overkant av 170, Tysklands forbundskansler Olaf Scholz i underkant av 170 og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj rundt 170.

Det var den australske journalisten Tom Gara som først pekte på tendensen. «Vi går inn i en ny napoeleonstid» i Europa, kommenterte en Twitter-bruker tørt til Gares eksempler. En annen peker på at det fantes lave europeiske statsledere også tidlig i Putins karriere, som Italias Silvio Berlusconi, som hevdet han var 171, men trolig er et godt stykke ned på 160-tallet.

Russlands president må likevel ut av kontinentet for å møte mannlige statsledere som angivelig er lavere enn ham selv. Både Nord-Koreas Kim Jong-un og Brasils Luiz Inácio Lula da Silva beregnes til å være 168 centimeter høye.

Én fordel for lave menn



Forskning er tydelig på at høye menn lettere kommer til maktposisjoner i samfunnet. I tillegg tjener de bedre og har mer hell hos det motsatte kjønn.

Samtidig peker Jorge Francisco Santiago ved Camilo José Cela-universitetet i Madrid på en fordel lavere menn kan ha: De er tvunget til å bruke og finpusse mer på sin personlighet enn sine høyere konkurrenter, og kan dermed etter hvert utvikle et mer potent image, går det frem av en artikkel i den spanske avisen El Pais.

Tre ikke så høye presidenter fotografert undeer et toppmøte om Ukraina på Élyséepalasset i Paris 9. desember 2019. Fra venstre: Volodymyr Zelenskyj, Emmanuel Macronog Vladimir Putin. Foto: Alexey Nikolsky / AFP/NTB

Napoleon-kompleks

Spørsmålet om hvorvidt Putin lider av et såkalt Napoleon-kompleks – som kjennetegnes av aggressiv og dominerende sosial adferd, motivert av et ønske om å kompensere for manglende høyde – har blitt stilt helt siden han kom til makten i 2000.

Det er imidlertid et anekdotisk problem med selve premisset i spørsmålet, ettersom Napoleon (1769 – 1821), med sine estimerte 168 centimeter på fotsålen, ikke var lavere enn gjennomsnittet i Frankrike i hans samtid.

Napoleon bare likte å omgi seg med høye menn, noe som fikk ham til å se ekstra liten ut.

