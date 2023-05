Hva vil skje med Facebook?

I Norge har hele 82 prosent av befolkningen over 18 år en Facebook-bruker. Det tilsvarer 3,5 millioner mennesker. 67 prosent av disse bruker Facebook daglig, dermed er det fortsatt det sosiale mediet med høyest daglig bruk i Norge.

Det viser tall fra Ipsos.

Men andelen personer mellom 18-29 år som har Facebook har sunket drastisk de siste 5 årene. I starten av 2018 var nesten 90 prosent av denne målgruppen på Facebook daglig, men i slutten av fjoråret var dette tallet på kun 50 prosent.

Desperat etter å snu trenden har Facebook, eid av morselskapet Meta, satt i gang flere tiltak for å gjøre mediet mer appetittelig for yngre brukere.

Du har kanskje allerede lagt merke til de mange videoene som har dukket opp i feeden din. Fordi video er tydeligvis det de yngre vil ha. Det er appen Tiktok et godt eksempel på.

Vil appen bli ugjenkjennelig til slutt?

Ekspert: – En indikasjon

Ifølge unge nyhetsbyrået AP har snakket med, har Facebook et «image-problem».

– Når jeg tenker på Facebook, tenker jeg frekke, eldre mennesker, og foreldre som legger ut bilder av barna sine, tilfeldige statusoppdateringer og folk som slåss om politiske saker, sier 24 år gamle Devin Walsh til AP.

På verdensbasis finnes det nesten 3 milliarder Facebook-brukere, og ifølge professor i sosiologi ved Universitetet i Sørøst-Norge, Eiri Elvestad, er Facebook fortsatt det største mediet med tanke på brukere på tvers av alder.

Professor Eiri Elvestad mener det blir vanskelig å finne en erstatter for Facebook. Foto: Universitetet i Sørøst-Norge

– Facebook er det dominerende sosiale mediet blant de over 25 år og i lokalsamfunnet, for interessegrupper, informasjon om arrangementer og så videre. Det er vel fortsatt også mediet for å gratulere hverandre foran et stort publikum. Derfor fortsetter mange å ha en facebook-profil, sier hun til ABC Nyheter.

– Vi – unge, litt eldre og gamle – bruker sosiale medier for å få med oss det som skjer og underholdes. For de unge er innholdet på Facebook ikke så interessant og morsomt, men mange dropper innom for å sjekke hva de voksne driver med – litt sånn som da vi litt eldre bladde i lokalavisa da vi var unge.

Elvestad, som har spesialisert seg på mediesosiologi, mener likevel det skal litt til for å konkurrere med Marks Zuckerbergs «gullbarn»:

– Så lenge det ikke er en sosiale medier-plattform som har bedre funksjoner for å se «hva som skjer» og ikke minst med like mange brukere, vil antakelig Facebook bestå. Men de unges lave interesse for Facebook er en indikasjon på at mange ser seg om etter en ny plattform eller ny utgave av Facebook.

Facebook vil fokusere mer på kunstig intelligens og video

Neste år fyller Facebook 20 år. På den tiden har mediet kjørt over flere konkurrenter på sin vei. Den har også klart å sameksistere med apper som Snapchat og Instagram, sistnevnte kjøpte selskapet Meta for øvrig opp i 2012, men deres hittil største konkurrent, Tiktok, har vist seg å være tøffere.

Den kinesiske appen har vært under mye press i den vestlige verden de siste månedene. I USA vil de forby den. Her i Norge har statlige arbeidsplasser og flere arbeidssteder lagt ned forbud mot å ha appen nedlastet på jobbtelefonen.

Men det er unges foretrukne sosiale medium, og utkonkurrerer Facebook så det synger etter i de yngste aldersgruppene.

Dette har Facebook en plan for å endre på.

Ifølge Facebook-sjef Tom Alison vil de endre og utvikle hele Facebooks produktlinje for å tilpasse behovene til de unge voksne. Han kaller epoken de står overfor for en «sosial oppdagelse».

– Planen er veldig motivert av det vi ser neste generasjon ønsker seg fra sosiale medier. Den enkle måten jeg liker å beskrive det på, er at vi vil at Facebook skal være stedet der du kan få kontakt med menneskene du kjenner, menneskene du vil kjenne og menneskene du bør kjenne, sier Alison til nyhetsbyrået AP.

Her står blant annet kunstig intelligens sentralt. Akkurat som Tiktok bruker kunstig intelligens og algoritmer for å vise folk videoer de ikke visste at de ville se, håper Facebook å utnytte sin kraftige teknologi for å vinne tilbake hjertene og øyene til unge voksne.

«Reels», de tiktok-lignende videoene Facebook- og Instagram-brukere blir bombardert med når de logger på begge appene, er også en del av nøkkelen.

Så hvis du har irritert deg over Facebooks nye videofokus, er det bare å smøre seg med tålmodighet. Eller finne deg et annet sted «å henge» digitalt.