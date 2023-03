Øst politidistrikts nettpatrulje advarer i et Facebook-innlegg om en ny type pornosvindel knyttet til bildedelingstjenesten Instagram.

Det var Din Side som først omtalte saken.

«Har du en åpen profil på Instagram?», spør politiet i innlegget.

– Vi har sett en økning i saker hvor bilder og navn fra åpne profiler på Instagram blir brukt til å lage falske nettsider med pornografisk innhold, fortsetter de.

Hvis Instagram-profilen din er åpen for alle er det nemlig enkelt for andre å lagre bildene dine og misbruke dem.

For å unngå dette råder nå politiet folk til å gjøre Instagram-profilene sine private slik at uvedkomne ikke får adgang til bildene.

Politiet understreker at nettsidene er falske og at de kun er laget for å få tak i personlige opplysninger slik at svindlerne kan tappe kontoen til den de prøver å svindle.

Det er veldig enkelt å gjøre Instagram-kontoen din privat. I appen går du inn på innstillinger, velger personvern og huker av for privat konto.