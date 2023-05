Slik kan du miste førerkortet på Facebook

Visste du at du kan miste lappen uten å bli tatt av politiet ute på veien?

Politiets Nettpatrulje – Øst politidistrikt – har tidligere lagt ut denne meldingen:

«Vi får ofte inn tips om videoer i sosiale medier av folk som råkjører eller oppfører seg farlig i trafikken. Eksempelet her er fra en video hvor personen satte seg selv og sine medtrafikanter i stor fare ved å kjøre langt over lovlig fartsgrense. Dette endte med at førerretten ble tilbakekalt i minst et år. Ikke sett deg selv og andre i fare. Kjør forsiktig - og ikke bruk mobilen under kjøring», skriver Nettpatruljen.

Vurderer grovheten

– Hvor ofte skjer slikt?

Broom stiller spørsmålet til politioverbetjent Jostein Dammyr, leder av Nettpatruljen i Øst politidistrikt.

– Vi får flere tips i måneden på sosiale medier om råkjøring. Ofte er det egne profiler eller kanaler som er opprettet for å vise sin egen råkjøring, svarer han.

– Hvordan jobber dere med slike saker?

– Når vi får inn slike tips, undersøker Nettpatruljen videomaterialet, og vurderer innholdet. Om innholdet eller omfanget anses som grovt, bruker Nettpatruljen ressurser på å forsøke og identifisere bil, fører eller eier av kontoen hvor videoen er delt.

Kan bli straffesak

– Finner vi noe som med sannsynlighet kan identifisere fører, så sender vi bekymringsmelding til forvaltningsavdelingen.

De vurderer så videre om det skal opprettes forvaltningssak for å tilbakekalle førerretten til vedkommende.

– I denne vurderingen ligger det ofte mer enn bare en enkelthendelse. De ser på all informasjon politiet har om vedkommendes oppførsel i trafikken. Opprettes det forvaltningssak, vil vedkommende få mulighet til å uttale seg i saken før det blir tatt noen avgjørelse på tilbakekallelse av førerkortet. I svært grove tilfeller kan vi også vurdere straffesak, men det krever en større bevisbyrde fra politiet sin side, understreker Jostein Dammyr.

Tatt to ganger - i samme fartskontroll

UP og fysiske patruljer

– Er det Nettpatruljer i alle politidistrikter?

– Alle landets politidistrikter har i dag Nettpatrulje, og befolkningen kan enkelt komme i kontakt med disse via Facebook eller Instagram. Oversikt over Nettpatruljene finner man her: politiet.no/nettpatrulje, forteller Dammyr.

– Hvor viktig er dette verktøyet i arbeidet med å avdekke råkjøring?

– Nettpatruljene er viktige for å forebygge råkjøring og deling av slike videoer på internett. Den viktigste jobben med å avdekke råkjøring er det fortsatt UP og de fysiske patruljene ute som gjør, sier han videre.

UPs innsats med fartskontroller med laser er nok det de fleste forbinder med risiko for tap av førerkort. (Ill. foto) Foto: NTB.

Leste motornummeret

– Hvordan jobber man for å finne riktig identitet?

– Vi leter etter kjennetegn på biler, identifikatorer på sosiale medier, eller ting som blir sagt eller gjort i videoene som kan si noe om hvem som kjører. Jeg ønsker ikke å gå mer i detalj på disse metodene, men jeg kan komme med et eksempel på hvordan en råkjører ble identifisert: En person hadde laget en kanal hvor han viste videoer av at han råkjørte på motorsykkel.

– På kanalen var det også videoer hvor han viste frem den fine motorsykkelen sin. Han hadde vært nøye med å dekke til skiltnummeret. Men videoen var av så høy kvalitet og oppløsning at vi klarte å zoome oss tett inn på motoren og fikk lest av motornummeret. På denne måten fant vi eier/fører av motorsykkelen, forteller han videre.

Flere tusen i bot

– I hvor stor grad er det tips som avslører slike saker?

– Det er nesten utelukkende tips utenfra og inn til Nettpatruljen som avslører slike tilfeller. Vi er per i dag ikke aktivt ute og leter etter slike videoer eller kontoer på sosiale medier.

– Hvordan gikk det med råkjøreren i eksempelet dere fortalte om på Facebook?

– I tillegg til at vedkommende mistet sertifikatet for minst et år, fikk han også et forelegg på flere tusen kroner, slutter Jostein Dammyr.

(Artikkelen er først publisert av Broom)