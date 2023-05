Den danske militæranalytikeren mener Russlands president er nødt til å fjerne Prigozjin, ellers fremstår han som svak.

De siste ukene har ikke Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin spart på kruttet. Han har fyrt løs mot det som er av russiske ledere, og i sin siste kraftsalve skal han ha kalt Putin for bestefar.

I videoen, som ble publisert på Telegram, anklaget Wagner-lederen makteliten i Kreml for å være skyldig i at tusenvis av Wagner-soldater har mistet livet i kampen om Bakhmut.

– Putin har kun ett valg

Wagner-gruppen har ledet an i den flere måneder lange offensiven mot Bakhmut i Øst-Ukraina, men har ikke klart å skaffe seg kontroll over byen.

– I stedet for å bombe og drepe fienden og redde våre soldater, dreper de våre soldater, og den glade bestefar tror at alt går bra. Hvordan skal vi vinne krigen hvis vår bestefar er en komplett idiot? sier Wagner-sjefen ifølge danske TV 2.

Tenketanken Institute for the Study of War (ISW) skriver at «bestefar» ofte brukes som et synonym for Vladimir Putin. Dette skal være første gang Prigozjin retter sin kritikk direkte mot Putin, ifølge Jacob Kaarsbo. Han er senioranalytiker ved den danske tenketanken Europa.

– Slik jeg ser det, har Putin kun ett valg: Å fjerne Prigozjin. Hvis ikke kommer Putin til å fremstå som helt utrolig svak. Velger han å ignorere Prigozjins angrep, blir han svekket enormt innenrikspolitisk, sier Kaarsbo til danske TV 2.

Truet med å fortelle sannheten

Samtidig som Vladimir Putin talte til Russland under militærparaden på Den røde plass i Moskva 9. mai, valgte Prigozjin å publisere en video hvor han anklaget den russiske staten for å ikke være i stand til å forsvare landet.

Ifølge det ukrainske nyhetsbyrået Unian truet Wagner-sjefen Moskva og Putin med å publisere en video der han vil fortelle sannheten om situasjonen ved fronten i Ukraina, med mindre han blir forsynt med den nødvendige ammunisjonen han tidligere har blitt lovet.

– Jeg vil ikke ødelegge seiersdagen, men kommer tilbake med flere detaljer senere om vi ikke får ammunisjon, sier Prigozjin ifølge Unian.

Anklaget russiske soldater for å flykte

Jevgenij Prigozjin har vært i konflikt med forsvarsdepartementet og anklaget dem for å ikke sende nok ammunisjon til Wagner-gruppens soldater ved fronten.

Forrige uke skjelte han ut både Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu og forsvarssjef Valerig Gerasimov.

Prigozjin har også anklaget russiske styrker for å flykte fra kampene i Bakhmut, noe som skal ha kostet Russland flere kilometer med fremgang.