Russlands propagandaapparat består ikke av kun av menn. Ofte kommer Kreml -talsmann Dmitrij Peskov, utenriksminister Sergej Lavrov og sikkerhetsrådets nestleder Dmitrij Medvedev med trusler mot Vesten og løgner om krigen i Ukraina.

Men noen av Vladimir Putins budbringere er også kvinner: Maria Zakharova, Margarita Simonjan og Olga Skabejeva.

– Deres rolle er å spre Kremls kjernebudskap til russere, sier Olga Lautman ved Center for European Policy Analysis til CNN, ifølge Expressen.

Maria Zakharova

Maria Zakharova er talsperson i det russiske utenriksdepartementet. Foto: Reuters / NTB

47 år gamle Zakharova jobber i det russiske utenriksdepartementet, hvor hun er sjef for presseavdelingen. Denne jobben har hun hatt siden 2015. Zakharova bodde tolv i år Beijing i barndommen, ettersom faren jobbet på den russiske ambassaden i den kinesiske hovedstaden.

I løpet av Ukraina-krigen har hun kommet en rekke trusler mot Vesten og tilbakevist utspill fra Vesten. Hun har også flere ganger benektet hendelser som senere viste seg å stemme, som for eksemple at Iran leverte droner til Russland. Hun har også avvist at russiske soldater var involvert i massakren i Butsja, skriver Expressen.

Zakharova ble satt på EUs sanksjonsliste etter krigsutbruddet. Hun har også blitt belønnet med medalje av Putin.

Olga Skabejeva

Skabejeva (38) er en svært direkte programleder på statlig russisk TV. Siden 2016 har hun ledet programmet «60 minutter», et politisk talkshow. Hun har 259.000 følgere på Instagram.

Olga Skabejeva leder programmet 60 minutter på statlig russisk TV. Foto: CC BY 4.0 Foto: Wikipedia / Kreml

Skabejeva har blitt kalt både «Putins jerndukke» og «propagandasjef nummer 1», ifølge Expressen. Programlederen vakte mye oppmerksomhet da hun i fjor uttalte at tredje verdenskrig har startet.

– Man kan trygt si at dette har eskalert til tredje verdenskrig, det er helt sikkert. Akkurat nå kjemper vi definitivt mot Natos infrastruktur, om ikke Nato selv. Det må vi erkjenne, sa Skabejeva.

Hun har også kommet med en konspirasjonsteorier om hva som foregår i Ukraina. Skabejeva har også flere ganger etterlyst en eskalering av konflikten, og hun er imot alle diplomatiske samtaler med Ukraina fordi de er «nazister».

I likhet med Zakharova er Skabejeva på EUs sanksjonsliste.

Margarita Simonjan

Sist ut er 43-åringen Margarita Simonjan, som er sjefredaktør for den statlige TV-kanalen RT, som tidligere gikk under navnet Russia Today. Simonjan ble RTs sjefredaktør da hun kun var 25 år gammel.

Russlands president Vladimir Putin overrekker blomster til Margarita Simonjan etter å ha gitt henne Aleksander Nevskij-ordenen i 2019. Foto: AFP / NTB

Hun er mye brukt som gjest i russiske TV-programmer, og er blant dem som har advart mot krigen i Ukraina kan ende i atomkrig. Redaktøren har heller ikke lagt skjul på sine tette bånd til Kreml. I et intervju med magasinet Time i 2015 uttalte hun at hun har en gul telefon på skrivebordet sitt som er hennes direkte forbindelse med Kreml.

– Telefonen finnes for å diskutere hemmelige ting, sa hun til Time.

Simonjan er også på EUs sanksjonsliste. I 2019 ble hun belønnet med Aleksander Nevskij-ordenen i 2019 av Vladimir Putin.