Den ukrainske flyplassen Hostomel skulle bli Russland og landets president Vladimir Putins nøkkel inn til den ukrainske hovedstaden Kyiv. Kun timer etter at Putin erklærte den «spesielle militæroperasjonen» i Ukraina aktiv den 24. februar 2022 angrep luftbårne russiske styrker flyplassen som ligger rundt ti kilometer nord-vest for Kyiv. Planen var antakelig å ta kontroll over flyplassen og bruke den for å fly flere styrker inn i Ukraina, og deretter sende styrkene i retning Kyiv.

Ukrainerne gjorde sitt for å forsvare flyplassen og klarte å slå tilbake de russiske styrkene. Dagen etter igangsatte russiske styrker et nytt angrep, denne gangen med hjelp fra pansrede kjøretøy som invaderte fra Belarus i nord.

Russerne klarte til slutt å ta kontroll over Hostomel, men som følge av de blodige slagene som hadde utspilt seg på flyplassen kunne den ikke brukes til å fly inn styrker.

Hostomel var hjembasen til verdens største fly, det ukrainske beistet Antonov An-225 «Mriya» (Ukrainsk for «drøm»). Flyet ble et av flere ofre i de harde kampene om flyplassen. Bilder viser at flyet ble totalødelagt under kampene, men Ukraina hevder det vil fly igjen.

Dette bildet datert til 8. april 2022 viser ødeleggelsene på det som var verdens største fly. Bildet er tatt på Hostomel-flyplassen i Ukraina. Foto: Genya Savilov / AFP / NTB

Skulle frakte romferger

Som respons på USAs romfergeprogram satte Sovjetunionen i gang sitt eget på 1970-tallet. Sovjetiske politikere var overbevist om at romferger i fremtiden ville være et effektivt våpen, og at et vellykket amerikansk romfergeprogram ville forstyrre balansen mellom de to statene under den kalde krigen. For å kunne frakte romfergene mellom fabrikken og oppskytningsrampen hadde Sovjetunionen behov for et gigantfly, og oppdraget for å utvikle et slikt fly ble gitt til ukrainsk-sovjetiske Antonov.

I 1988 sto flyet Antonov An-225 ferdig. Flyet ble verdens største. Med sine seks jetmotorer, et vingespenn på 88 meter, og en egenvekt på 285 tonn og maksvekt på 640 tonn var flyet unikt og et imponerende skue. Til tross for at Antonov An-225 hadde et enormt lasterom måtte Buran-fergene fraktes på toppen av flykroppen.

Det sovjetiske romfergeprogrammet ble kortvarig. Den første og eneste romferden med Buran ble gjennomført mot slutten av 1988. På grunn av finansielle og politiske problemer ble det sovjetiske romfergeprogrammet lagt på is. Senere skrinla den russiske presidenten Boris Jeltsin programmet. Kun én Buran-ferge ble produsert. Samme skjebne led Antonov An-225.

Antonov An-225 og romfergen Buran ble vist frem for verden. Her fra en flygning i forbindelse med en flyshow i Frankrike i 1989. Foto: Michel Lipchitz / AP / NTB

Hva skulle det brukes til nå?

Romfergeprogrammet ble lagt ned, Sovjetunionen ble oppløst, og Antonov An-225 havnet i uavhengige hender hos produsenten Antonov i Ukraina. På grunn av sin størrelse og evne til å frakte enorme mengder materiell når det gjelder både vekt og volum ble flyet etter hvert satt inn i kommersiell bruk. Frem til flyet ble ødelagt under den innledende fasen av den russiske invasjonen av Ukraina har flyet og dets mannskap blitt leid av flere stater og selskaper for å frakte alt mulig.

I juni 2014 landet monsterflyet på Oslo lufthavn Gardermoen. Flere hundre mennesker hadde møtt opp rundt flyplassen for å bevitne giganten lande på norsk jord. Med seg hadde flyet materiell som hadde blitt brukt av norske ISAF-styrker i Afghanistan.

Ellers har flyet fraktet ting som en 130-tonn tung generator, blad til vindturbiner, lokomotiver og mye mer. Det har satt en rekke rekorder for både maks totallast og størrelse og vekt på enkeltobjekt den har fraktet.

Vil bygge «drømmen» på nytt

Antonov An-225-flyet som landet på Gardermoen er som tidligere nevnt det eneste som ble bygget av typen. Det var planlagt å bygge en søster til giganten, men dette flyet ble aldri ferdigstilt. Etter at flyet ble ødelagt under kampene på Hostomel-flyplassen har flere stemmer tatt til orde for at flyet enten må repareres eller at det må bygges en ny versjon, deriblant Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj.

I mai i fjor sa presidenten at Ukraina vil bygge flyet opp igjen. Produsenten og selskapet som bygde og fløy flyet, Antonov, har sagt at de har saumfart vraket for å redde deler som fortsatt kan brukes. Antonov-designeren Valerij Kostiuk sier til CNN at selskapet vil prøve å fjerne vingene fra vraket som kan brukes på et nytt fly av typen.

– Flyet vil være utstyrt med moderniserte motorer. Nytt elektronisk utstyr skal installeres på flyet. Kjente aktører vil være involvert, er det Kostiuk har å si om planen om å bygge flyet på nytt.

Hvilke aktører som er involvert i prosjektet er ukjent. Det vites heller ikke hvilken pris et slikt prosjekt vil koste og om Ukraina har råd til det. En representant for ledelsen i Antonov sier til CNN at han forstår at en gjenoppbygging av flyet ikke kan prioriteres i det krigsherjede landet, men han mener fortsatt at den ukrainske nasjonalskatten, eller «drømmen», skal fly igjen.

– Dette flyet er et symbol på Ukraina. Et symbol på linje med Burj Khalifa eller Frihetsgudinnen.

Gjenskapt i spill

I virkeligheten er Antonov An-225 et vrak, men i PC- og Xbox-spillet Microsoft Flight Simulator flyr flyet fortsatt. Sammen med Antonov har spillprodusenten laget en versjon av flyet som kan flys i spillet. PC-spill-flyet er en nøyaktig gjenskapning av originalen, men noen forenklinger er blitt gjort slik at én entusiast kan kontrollere giganten uten mannskapet på seks man trenger i cockpit for å fly flyet i virkeligheten.

Pengene salget av flyet i spillet drar inn går til gjenoppbyggingen av det virkelige flyet.

Kilder: CNN, Wikipedia, SNL

